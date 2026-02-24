-->
|Venerdì 27 febbraio alle ore 11, nella Sala Verrastro saranno presentate le misure operative che rendono concretamente disponibili per le imprese lucane gli strumenti di accesso al credito previsti dallaccordo
Più credito, migliori condizioni, più crescita per le imprese lucane. Per dare seguito al Protocollo dIntesa sottoscritto il 26 marzo 2025 tra Sviluppo Basilicata e Mediocredito Centrale, venerdì 27 febbraio alle ore 11, nella Sala Verrastro del Palazzo della Giunta regionale a Potenza, in una conferenza stampa saranno presentate le misure operative che rendono concretamente disponibili per le imprese lucane gli strumenti di accesso al credito previsti dallaccordo.
Le misure operative riguardano, in particolare, lanticipazione dei contributi a fondo perduto; le linee di credito revolving a supporto delle diverse fasi di realizzazione dei progetti; gli strumenti complementari per la copertura della quota non assistita da agevolazioni pubbliche.
Tali misure mirano a facilitare laccesso al credito a condizioni più vantaggiose, al fine di sostenere la crescita del sistema produttivo regionale.
Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, lassessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, lamministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, il presidente dellAbi Basilicata, Simona Ruffolo, e il responsabile commerciale di Mediocredito centrale, Piero Ferrettini.
