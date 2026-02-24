A Senise si è Ufficialmente costituito il comitato per il NO al Referendum Costituzionale sulla giustizia Venerdì 20 Febbraio 2026 a Senise presso la sede della Camera del Lavoro CGIL si è ufficialmente costituito il Comitato per il NO alla riform... -->continua

23/02/2026 - Bolognetti: Sit-in fuori alla sede Rai di Potenza e disobbedienza civile

Cento giorni, dico 100, di assordante e fin troppo eloquente silenzio da parte di quella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla quale pure ci eravamo e mi ero rivolto con fiducia per chiedere che in...-->continua