Il Capogruppo PD: entra in vigore il Piano del Parco. Un passaggio che abbiamo costruito in maniera aperta e partecipata, partendo dalla presenza sui territori e dai lavori in Commissione. Ritornano alla memoria tante persone che hanno dedicato una vita a questa sfida



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è in vigore il Piano del Parco Nazionale del Pollino.

Non appaia eccessivo ricordare il nostro contributo, oggetto di confronto in assemblee promosse sul territorio e nelle attività delle Commissioni e del Consiglio regionale. Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Vale la pena ricordare come il Piano sia stato votato allunanimità in Consiglio regionale dopo aver costruito le condizioni di maggiore compatibilità con le scelte della Regione Calabria, in merito alla non espressa deroga della Centrale del Mercure e sui cui pendeva un giudizio dinanzi la Corte Costituzionale. Questa impostazione ha determinato, anche a prescindere dalle posizioni, una possibilità negoziale per compensazioni per le comunità di Rotonda e Viggianello.



È giusto riportare alle memoria qualche tappa.

È stato un passaggio stretto  evidenzia Lacorazza  che per quanto ci riguarda abbiamo costruito in maniera aperta e partecipata, partendo da unassemblea pubblica promossa dal Pd di Rotonda a cui hanno partecipato anche dirigenti politici ed amministratori di tutta la Valle del Mercure, a partire da Viggianello. Prima di avviare questa discussione istituzionale abbiamo richiesto laudizione dellOsservatorio Ambientale del Mercure i cui esiti, circa gli impatti della Centrale, sono agli atti della III Commissione. Per noi continua ad essere rilevante questa azione di controllo e monitoraggio, che va ulteriormente potenziata.



Abbiamo lavorato  prosegue Lacorazza  anche con lattenzione politica dei colleghi consiglieri, a partire da Polese, e raccogliendo la sensibilità, per gli ulteriori approfondimenti, dallassessore regionale Laura Mongiello a cui abbiamo dato atto per aver ascoltato le questioni di merito sollevate. Ancora oggi un ringraziamento va anche agli amministratori del territorio che hanno portato il loro contributo durante le audizioni in Commissione e che ci hanno continuamente sollecitati su un problema che richiedeva una giusta soluzione.



Dopo decenni, tanti, entra in vigore il Piano del Parco e ritornano alla memoria tante persone che hanno dedicato una vita a questa sfida; tra questi ricordiamo Sandro Berardone, a oltre 11 anni dalla sua scomparsa. Ma oltre ai funzionari del Parco e della Regione  conclude Lacorazza  ci sia consentito di ringraziare ancora Valentina Viola, lallora presidente facente funzioni che in continuità con il Presidente Pappaterra, e insieme ai rappresentanti del direttivo e della Comunità del Parco, ha consegnato, prima del commissariamento, latto alla Regione.