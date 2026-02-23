-->
23/02/2026
|Mettere al centro la competenza per governare la complessità. È questo il principio cardine del nuovo corso di ANCI Basilicata, guidato dal Presidente Gerardo Larocca, che ha fatto della formazione e del confronto costante i pilastri del proprio mandato sin dall'insediamento.
In questottica si inserisce il seminario "Legge di Bilancio 2026 e le novità per i Comuni", che si terrà il prossimo 24 febbraio alle ore 09,30 a Potenza, presso la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata. Un appuntamento che non è solo un momento di aggiornamento normativo, ma il riflesso di una strategia organizzativa ambiziosa.
La Visione del Presidente
"Sin dall'inizio del mio mandato dichiara il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca ho voluto imprimere una direzione chiara: l'Associazione deve essere la casa delle competenze. Organizzare eventi di questa portata richiede un impegno logistico e finanziario notevole, ma siamo convinti che sia un investimento indispensabile. Il futuro del funzionamento dei nostri Enti passa inevitabilmente dalla capacità di interpretare correttamente le norme e di anticipare le sfide finanziarie."
Un approccio integrato: Politica e Struttura
Il punto di forza del nuovo metodo promosso da ANCI Basilicata è il coinvolgimento sinergico di tutte le anime che compongono l'amministrazione locale.
La Parte Politica: Sindaci e assessori, chiamati a compiere scelte strategiche basate su scenari normativi certi.
La Struttura Organizzativa: Dirigenti, segretari e funzionari tecnici, che rappresentano il braccio operativo fondamentale per la messa a terra dei progetti.
"Non può esserci una buona politica senza una struttura tecnica deccellenza," prosegue Larocca. "Per questo i nostri seminari sono pensati per far dialogare questi due mondi. Solo uniti e formati possiamo garantire ai cittadini servizi efficienti e una gestione trasparente delle risorse, a partire dai temi cruciali come gli avanzi vincolati e l'attuazione del PNRR."
Il Programma in sintesi
Il seminario del 24 febbraio vedrà la partecipazione di esperti di calibro nazionale come Andrea Ferri (Responsabile Finanza Locale ANCI/IFEL) e Giuseppe Ferraina (IFEL), che approfondiranno i temi caldi della manovra 2026, del FCDE e degli emendamenti ANCI al Mille Proroghe.
L'evento rappresenta una tappa fondamentale del percorso intrapreso da ANCI Basilicata per consolidare il proprio ruolo di guida e supporto tecnico-politico per tutti i Comuni della regione.
|