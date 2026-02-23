Mettere al centro la competenza per governare la complessità. È questo il principio cardine del nuovo corso di ANCI Basilicata, guidato dal Presidente Gerardo Larocca, che ha fatto della formazione e del confronto costante i pilastri del proprio mandato sin dall'insediamento.

In questottica si inserisce il seminario "Legge di Bilancio 2026 e le novità per i Comuni", che si terrà il prossimo 24 febbraio alle ore 09,30 a Potenza, presso la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata. Un appuntamento che non è solo un momento di aggiornamento normativo, ma il riflesso di una strategia organizzativa ambiziosa.

La Visione del Presidente

"Sin dall'inizio del mio mandato  dichiara il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca  ho voluto imprimere una direzione chiara: l'Associazione deve essere la casa delle competenze. Organizzare eventi di questa portata richiede un impegno logistico e finanziario notevole, ma siamo convinti che sia un investimento indispensabile. Il futuro del funzionamento dei nostri Enti passa inevitabilmente dalla capacità di interpretare correttamente le norme e di anticipare le sfide finanziarie."

Un approccio integrato: Politica e Struttura

Il punto di forza del nuovo metodo promosso da ANCI Basilicata è il coinvolgimento sinergico di tutte le anime che compongono l'amministrazione locale.

La Parte Politica: Sindaci e assessori, chiamati a compiere scelte strategiche basate su scenari normativi certi.

La Struttura Organizzativa: Dirigenti, segretari e funzionari tecnici, che rappresentano il braccio operativo fondamentale per la messa a terra dei progetti.

"Non può esserci una buona politica senza una struttura tecnica deccellenza," prosegue Larocca. "Per questo i nostri seminari sono pensati per far dialogare questi due mondi. Solo uniti e formati possiamo garantire ai cittadini servizi efficienti e una gestione trasparente delle risorse, a partire dai temi cruciali come gli avanzi vincolati e l'attuazione del PNRR."

Il Programma in sintesi

Il seminario del 24 febbraio vedrà la partecipazione di esperti di calibro nazionale come Andrea Ferri (Responsabile Finanza Locale ANCI/IFEL) e Giuseppe Ferraina (IFEL), che approfondiranno i temi caldi della manovra 2026, del FCDE e degli emendamenti ANCI al Mille Proroghe.

L'evento rappresenta una tappa fondamentale del percorso intrapreso da ANCI Basilicata per consolidare il proprio ruolo di guida e supporto tecnico-politico per tutti i Comuni della regione.