-->
|
La voce della Politica
|Unibas, Bochicchio: risultato che rafforza fiducia e prospettiva
23/02/2026
|La firma del Patto Territoriale dellAlta Formazione per le Imprese tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dellUniversità e della Ricerca e lUniversità degli Studi della Basilicata è un passaggio di grande rilievo per la Basilicata. Si investe nellaggiornamento dei profili professionali richiesti dal sistema produttivo, con attenzione ai settori emergenti e alle realtà ad alto contenuto tecnologico. È la direzione giusta, rafforzare il legame tra formazione e sviluppo e puntare sullinnovazione. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio, che aggiunge:
Complimenti allUnibas che, nel confronto nazionale, con la sua proposta, ha conquistato il primo posto ottenendo oltre 9 milioni di euro. Un risultato che certifica credibilità scientifica e qualità progettuale.
Questo traguardo prosegue - deve tradursi in un salto di qualità nelle politiche regionali per lalta formazione. Il rilancio dellUnibas è una sfida decisiva per il futuro della Basilicata e richiede programmazione e visione strategica. La Regione metta a sistema risorse e competenze, coinvolgendo istituzioni, imprese e studenti.
Dobbiamo fare della Basilicata una terra in cui studiare sia una scelta competitiva. Serve ampliare lofferta formativa e intervenire su residenzialità, borse di studio e agevolazioni economiche. Occorrono contributi per affitti e spese di studio e il trasporto gratuito, urbano ed extraurbano, per gli studenti. Vanno inoltre rafforzate le misure a favore dei meritevoli e di chi vive condizioni di fragilità economica. Perché è dalluniversità, dalla conoscenza e dallinnovazione conclude Bochicchio - che passa la possibilità di trattenere talenti, attrarre energie e professionalità, creare lavoro qualificato e costruire una Basilicata che non rincorre il futuro, ma lo guida. In questa direzione l'Unibas, come ha già dimostrato, può fare la differenza e per questo va supportata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/02/2026 - ANCI Basilicata punta sulla formazione strategica. Larocca: ''Il confronto tecnico è il motore del cambiamento''
Mettere al centro la competenza per governare la complessità. È questo il principio cardine del nuovo corso di ANCI Basilicata, guidato dal Presidente Gerardo Larocca, che ha fatto della formazione e del confronto costante i pilastri del proprio mandato sin dall'insediamento...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Unibas, Bochicchio: risultato che rafforza fiducia e prospettiva
La firma del Patto Territoriale dellAlta Formazione per le Imprese tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dellUniversità e della Ricerca e lUniversità degli Studi della Basilicata è un passaggio di grande rilievo per la Basilicata. Si i...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Matera Capitale Cultura e Dialogo, Casino: momento storico
"La presentazione ufficiale del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, oggi al Ministero della Cultura a Roma alla presenza del Ministro Alessandro Giuli, è un momento storico per la nostra terra e per tutta la comunità luc...-->continua
|
|
|21/02/2026 - Cupparo: omaggio ai 90 anni di Mario Di Nubila, esempio di impegno civile e politico per la Basilicata
I 90 anni del sen. Mario Di Nubila sono per me non solo loccasione per ribadire laffetto e la profonda stima che mi legano a lui figura centrale di unepoca complessa della storia repubblicana e legano le nostre rispettive famiglie, ma soprattutto locc...-->continua
|
|
|21/02/2026 - Addio a Michele De Stefano, storico esponente della tradizione popolare di Potenza
Oggi se ne va un pezzo della Dc popolare della città di Potenza Michele De Stefano. Segretario della sezione centro, cittadino,consigliere comunale dal 1975 al 1990 ,assessore comunale con delega alle campagne,presidente della comunità montana dellAlto Basent...-->continua
|
|
|21/02/2026 - Cordoglio in Basilicata per la scomparsa della sorella del consigliere regionale Piero Marrese
La comunità istituzionale e politica lucana si stringe attorno al consigliere regionale Piero Marrese per la grave perdita della sorella. Un dolore profondo che ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni della Basilicata.
I...-->continua
|
|
|21/02/2026 - Agenti di commercio, in Basilicata 1.500 professionisti presidiano il mercato
Sono circa 1.500 gli agenti e rappresentanti di commercio attivi in Basilicata. Una categoria strategica per il tessuto produttivo lucano, composta in larga parte da professionisti esperti età media 55 anni che operano prevalentemente come plurimandatari (...-->continua
|
|