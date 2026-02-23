La firma del Patto Territoriale dellAlta Formazione per le Imprese tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dellUniversità e della Ricerca e lUniversità degli Studi della Basilicata è un passaggio di grande rilievo per la Basilicata. Si investe nellaggiornamento dei profili professionali richiesti dal sistema produttivo, con attenzione ai settori emergenti e alle realtà ad alto contenuto tecnologico. È la direzione giusta, rafforzare il legame tra formazione e sviluppo e puntare sullinnovazione. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio, che aggiunge:



Complimenti allUnibas che, nel confronto nazionale, con la sua proposta, ha conquistato il primo posto ottenendo oltre 9 milioni di euro. Un risultato che certifica credibilità scientifica e qualità progettuale.



Questo traguardo  prosegue - deve tradursi in un salto di qualità nelle politiche regionali per lalta formazione. Il rilancio dellUnibas è una sfida decisiva per il futuro della Basilicata e richiede programmazione e visione strategica. La Regione metta a sistema risorse e competenze, coinvolgendo istituzioni, imprese e studenti.



Dobbiamo fare della Basilicata una terra in cui studiare sia una scelta competitiva. Serve ampliare lofferta formativa e intervenire su residenzialità, borse di studio e agevolazioni economiche. Occorrono contributi per affitti e spese di studio e il trasporto gratuito, urbano ed extraurbano, per gli studenti. Vanno inoltre rafforzate le misure a favore dei meritevoli e di chi vive condizioni di fragilità economica. Perché è dalluniversità, dalla conoscenza e dallinnovazione  conclude Bochicchio - che passa la possibilità di trattenere talenti, attrarre energie e professionalità, creare lavoro qualificato e costruire una Basilicata che non rincorre il futuro, ma lo guida. In questa direzione l'Unibas, come ha già dimostrato, può fare la differenza e per questo va supportata.