23/02/2026
|"La presentazione ufficiale del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, oggi al Ministero della Cultura a Roma alla presenza del Ministro Alessandro Giuli, è un momento storico per la nostra terra e per tutta la comunità lucana."
È quanto dichiara Michele Casino, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, commentando l'evento che presenta il palinsesto del progetto Terre Immerse.
"Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma una straordinaria opportunità di rilancio per l'intera regione. Il progetto Terre Immerse restituisce al Mezzogiorno il ruolo che gli spetta: baricentro dell'area euro-mediterranea, ponte naturale tra Europa e Africa, laboratorio di diplomazia culturale. La cultura come 'petrolio immateriale' non è una metafora retorica, è una visione politica che ho sempre sostenuto e che oggi trova piena realizzazione."
"Sono orgoglioso del lavoro svolto dalla Regione Basilicata, dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e da tutte le istituzioni coinvolte. La cerimonia di apertura del 20 marzo, Giornata Internazionale della Felicità, sarà il segnale concreto che Matera e la Basilicata sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste sulla scena internazionale. Seguirò con attenzione e sostegno convinto ogni fase di questo percorso, affinché i benefici ricadano davvero sui cittadini e sul tessuto economico e sociale della nostra regione."
