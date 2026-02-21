-->
La voce della Politica
|Cupparo: omaggio ai 90 anni di Mario Di Nubila, esempio di impegno civile e politico per la Basilicata
21/02/2026
|I 90 anni del sen. Mario Di Nubila sono per me non solo loccasione per ribadire laffetto e la profonda stima che mi legano a lui figura centrale di unepoca complessa della storia repubblicana e legano le nostre rispettive famiglie, ma soprattutto loccasione per esprimere gratitudine e riconoscimento ad un uomo che ha attraversato la Prima Repubblica con serietà, passione e spirito di sacrificio. Il suo impegno politico, culturale e sociale, al servizio del territorio lagonegrese-senisese e dellintera Basilicata, per i prestigiosi ruoli istituzionali ricoperti, è parte integrante della storia della comunità francavillese ed appartiene alla storia contemporanea della nostra regione. Da generazioni, il nostro impegno nella vita pubblica è stato alimentato dallamore per questa terra, dal desiderio di contribuire a costruire un futuro migliore, dal coraggio di prendere posizione, anche nei momenti più complessi. E in questo il mio impegno si è ispirato alla sua testimonianza che unisce memoria e visione, passato e prospettiva. Ogni storia personale si fa più grande quando diventa storia collettiva, come quella espressa da Di Nubila. Il suo esempio di passione, dedizione e responsabilità ci invita tutti a riflettere sul senso autentico del bene comune. A lui gli auguri più calorosi e la più profonda riconoscenza.
