La comunità istituzionale e politica lucana si stringe attorno al consigliere regionale Piero Marrese per la grave perdita della sorella. Un dolore profondo che ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni della Basilicata.



Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a nome del Consiglio provinciale e del personale dellente, ha espresso il più sincero cordoglio, sottolineando come in momenti come questo gli impegni istituzionali lascino spazio alla solidarietà umana. Parole di affetto e vicinanza sono state rivolte al consigliere Marrese e alla sua famiglia, con lauspicio che il sostegno della comunità possa alleviare, almeno in parte, un dolore così grande.



Cordoglio è stato espresso anche dallassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che ha rivolto un pensiero di vicinanza al collega Marrese, ricordando come la perdita di una persona cara rappresenti una ferita profonda. Analoga solidarietà è arrivata dal gruppo consiliare Lega Basilicata per Salvini Premier, con i consiglieri Domenico Tataranno e Francesco Fanelli, oltre al vicepresidente della giunta regionale Pasquale Pepe.



Il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, a nome dellassemblea legislativa lucana, ha infine rinnovato labbraccio ideale al consigliere Marrese e alla sua famiglia, unendosi al sentimento di dolore della comunità regionale in questo momento di lutto.