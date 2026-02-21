-->
|
La voce della Politica
|Cordoglio in Basilicata per la scomparsa della sorella del consigliere regionale Piero Marrese
21/02/2026
|La comunità istituzionale e politica lucana si stringe attorno al consigliere regionale Piero Marrese per la grave perdita della sorella. Un dolore profondo che ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni della Basilicata.
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a nome del Consiglio provinciale e del personale dellente, ha espresso il più sincero cordoglio, sottolineando come in momenti come questo gli impegni istituzionali lascino spazio alla solidarietà umana. Parole di affetto e vicinanza sono state rivolte al consigliere Marrese e alla sua famiglia, con lauspicio che il sostegno della comunità possa alleviare, almeno in parte, un dolore così grande.
Cordoglio è stato espresso anche dallassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che ha rivolto un pensiero di vicinanza al collega Marrese, ricordando come la perdita di una persona cara rappresenti una ferita profonda. Analoga solidarietà è arrivata dal gruppo consiliare Lega Basilicata per Salvini Premier, con i consiglieri Domenico Tataranno e Francesco Fanelli, oltre al vicepresidente della giunta regionale Pasquale Pepe.
Il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, a nome dellassemblea legislativa lucana, ha infine rinnovato labbraccio ideale al consigliere Marrese e alla sua famiglia, unendosi al sentimento di dolore della comunità regionale in questo momento di lutto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/02/2026 - Cordoglio in Basilicata per la scomparsa della sorella del consigliere regionale Piero Marrese
La comunità istituzionale e politica lucana si stringe attorno al consigliere regionale Piero Marrese per la grave perdita della sorella. Un dolore profondo che ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni della Basilicata.
Il Presidente de...-->continua
|
|
|21/02/2026 - Agenti di commercio, in Basilicata 1.500 professionisti presidiano il mercato
Sono circa 1.500 gli agenti e rappresentanti di commercio attivi in Basilicata. Una categoria strategica per il tessuto produttivo lucano, composta in larga parte da professionisti esperti età media 55 anni che operano prevalentemente come plurimandatari (...-->continua
|
|
|21/02/2026 - Referendum, Bolognetti (Radicali Lucani): ancora digiuno, ancora nonviolenza
Sì, ancora un digiuno, ancora gli strumenti della nonviolenza per difendere e rivendicare il rispetto di un diritto umano qual è il diritto alla conoscenza. Ancora la nonviolenza gandhiana contro la violenza di regime e per provare a con-vincere e a dialogare,...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Potenza. Studenti e studentesse in piazza contro i privilegi della politica
Giovedì 26 febbraio, gli studenti delle scuole superiori scenderanno in piazza per protestare contro la mancata abrogazione delle indennità differite dei consiglieri regionali della Basilicata, contro i vitalizi ancora percepiti da diversi politici lucani, tan...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Venosa, studenti protagonisti con Nuova Vita alla Plastica
Si è concluso con un bilancio estremamente positivo lincontro Nuova Vita alla Plastica Diventa Guardiano del Pianeta, tenutosi la mattina di giovedì 19 febbraio 2026, presso lAula Magna Battaglini dellI.I. S.S. Flacco-Battaglini.
Liniziativ...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Maratea, tavolo tecnico sul parcheggio di Fiumicello: nessun pericolo imminente, via al monitoraggio
Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, su convocazione urgente dellAssessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, un tavolo tecnico presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata per affrontare le criticità emerse a seguito del sopralluo...-->continua
|
|
|20/02/2026 - Matera 2026, Lunedi conferenza stampa al Mic
Si terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (Via del Collegio Romano, 27 - Roma), la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 20...-->continua
|
|