Consiglio regionale della Basilicata convocato il 24 febbraio: sanità, industria e riforme allordine del giorno

20/02/2026

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.

Primo punto allordine del giorno, la discussione in merito allelezione dei componenti dellOsservatorio regionale sullImmigrazione, di cui alla Legge regionale 6 luglio 2016, n. 13, modificata dallart. 11 della Legge regionale 21 maggio 2025, n. 23.

I lavori dellAula proseguiranno con lesame della Proposta di legge n. 34/2024 Disciplina degli istituti di partecipazione democratica regionale, di iniziativa dei consiglieri regionali Verri, Araneo, Chiorazzo, Vizziello, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Bochicchio.

A seguire, la discussione sulla crisi industriale e del Distretto del mobile imbottito.

Quindi, lesame di ulteriori tre Pdl, la Proposta di legge n. 3/2024 Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dallanno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario, di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese; la Proposta di legge n. 48/2025 Modifiche alla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a firma dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella; la Proposta di legge n. 87/2025 Proposta di modifica Legge regionale 24 novembre 1997, n. 47, artt. 2, 8, 10, 127, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli, riguardante il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Ancora, lesame dellAtto amministrativo n. 119/2025 Programma dazione 2022-2025 per la protezione delle acque dallinquinamento provocato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, approvato con D.C.R. n. 684 del 21/03/2024, estensione temporale al 2027.

Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti, lAula prenderà in considerazione il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione allarticolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1, Statuto della Regione Basilicata, sullistituzione della figura dei sottosegretari.

Infine, la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio sanitario regionale, sulla realizzazione del nuovo Ospedale unico per acuti di Lagonegro, nonché sullattuale situazione organizzativa della struttura.

In conclusione, lAssemblea si occuperà dellanalisi di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.



Consiglio regionale della Basilicata convocato il 24 febbraio: sanità, industria e riforme allordine del giorno

