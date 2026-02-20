-->
Consiglio regionale della Basilicata convocato il 24 febbraio: sanità, industria e riforme allordine del giorno
20/02/2026
|Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
Primo punto allordine del giorno, la discussione in merito allelezione dei componenti dellOsservatorio regionale sullImmigrazione, di cui alla Legge regionale 6 luglio 2016, n. 13, modificata dallart. 11 della Legge regionale 21 maggio 2025, n. 23.
I lavori dellAula proseguiranno con lesame della Proposta di legge n. 34/2024 Disciplina degli istituti di partecipazione democratica regionale, di iniziativa dei consiglieri regionali Verri, Araneo, Chiorazzo, Vizziello, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Bochicchio.
A seguire, la discussione sulla crisi industriale e del Distretto del mobile imbottito.
Quindi, lesame di ulteriori tre Pdl, la Proposta di legge n. 3/2024 Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dallanno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario, di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese; la Proposta di legge n. 48/2025 Modifiche alla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a firma dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella; la Proposta di legge n. 87/2025 Proposta di modifica Legge regionale 24 novembre 1997, n. 47, artt. 2, 8, 10, 127, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli, riguardante il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.
Ancora, lesame dellAtto amministrativo n. 119/2025 Programma dazione 2022-2025 per la protezione delle acque dallinquinamento provocato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, approvato con D.C.R. n. 684 del 21/03/2024, estensione temporale al 2027.
Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti, lAula prenderà in considerazione il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione allarticolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1, Statuto della Regione Basilicata, sullistituzione della figura dei sottosegretari.
Infine, la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio sanitario regionale, sulla realizzazione del nuovo Ospedale unico per acuti di Lagonegro, nonché sullattuale situazione organizzativa della struttura.
In conclusione, lAssemblea si occuperà dellanalisi di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.
