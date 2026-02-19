-->
19/02/2026
|Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, esprime pieno e convinto sostegno alla proposta avanzata dal Sindaco di Oliveto Lucano, Nicola Terranova, in merito allimpiego dei lavoratori appartenenti alle platee ex RMI ed ex TIS per le attività di pulizia e piccola manutenzione della viabilità provinciale.
Per Mancini, infatti, questa iniziativa non risponde soltanto a unesigenza di inclusione lavorativa, ma punta direttamente a un obiettivo vitale come linnalzamento dei livelli di sicurezza sulle nostre strade. Lo sfalcio della vegetazione e la cura delle banchine sono interventi cruciali poiché una strada curata garantisce una percorribilità migliore per i cittadini e per i turisti, specialmente nelle aree interne dove la rete viaria rappresenta lunica connessione con i servizi essenziali.
Il Presidente, partendo dalle criticità sistemiche che le Province affrontano quotidianamente a causa delle pesanti restrizioni economico-finanziarie imposte dalla legge Delrio, che hanno reso estremamente complesso garantire quel presidio costante che le arterie provinciali meriterebbero, riducendo drasticamente le risorse a disposizione degli enti, accoglie dunque favorevolmente la proposta del Sindaco Terranova, considerata una soluzione intelligente e virtuosa, capace di sopperire alla carenza di fondi attraverso una gestione integrata e strategica delle risorse umane già disponibili sul territorio.
Il mio auspicio è che il modello proposto per il comune di Oliveto Lucano possa essere recepito e adottato con determinazione da tutti gli altri Sindaci del territorio. Lavorare in sinergia significa trasformare una criticità strutturale in unopportunità concreta di riscatto e di efficienza.
La Provincia è pronta a fare la propria parte e a collaborare strettamente con ogni amministrazione comunale, con lobiettivo di offrire risposte rapide ai cittadini e rendere ogni tratto stradale un luogo decisamente più sicuro per tutti.
|