-->
|
La voce della Politica
|Nuove adesioni a Basilicata Casa Comune: conferenza stampa a Potenza
18/02/2026
|Si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 10:00, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune per ufficializzare ladesione al movimento politico dei consiglieri comunali dei gruppi Potenza Prima e La Potenza delle Contrade Enzo Stella Brienza, Donato Bonomo e Rocchina Romaniello, nonché dellAssessore comunale allAmbiente Michele Beneventi.
Le nuove adesioni si inseriscono nel percorso di rafforzamento e consolidamento del progetto politico di Basilicata Casa Comune, non solo sul piano locale ma anche nella prospettiva nazionale di costruzione di unarea moderata e riformista, capace di incidere nei processi decisionali e di offrire una rappresentanza credibile e responsabile, riportando al centro dellagire politico il bene comune.
La conferenza stampa sarà inoltre occasione per presentare la candidatura di Enzo Stella Brienza alle prossime elezioni provinciali di Potenza nella lista Centro Sinistra Unito.
Allincontro prenderanno parte i consiglieri comunali Giampiero Iudicello e Claudia Marone, dirigenti regionali e amministratori locali di Basilicata Casa Comune.
|
archivio
|La Voce della Politica
|18/02/2026 - Nuove adesioni a Basilicata Casa Comune: conferenza stampa a Potenza
Si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 10:00, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune per ufficializzare ladesione al movimento politico dei consiglieri comunali dei gruppi Potenza Prima e La Potenza delle ...-->continua
|
|
|18/02/2026 - Presidente Provincia di Matera incontra il segretario regionale Uil
Un importante momento di ascolto e di confronto tra parti sociali e istituzioni locali. Così il Presidente della Provincia di Matera ha commentato lincontro con i rappresentanti della UIL, guidati dal Segretario generale regionale, Vincenzo Tortorelli, che ha...-->continua
|
|
|18/02/2026 - ADICONSUM chiede bus a zero emissioni e più tutele per la salute
In vista dellimminente cambio nella gestione del trasporto pubblico urbano, come ADICONSUM sentiamo il dovere di intervenire su una questione che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini di Matera.
Da quanto abbiamo potuto apprendere, i ...-->continua
|
|
|18/02/2026 - Presidio di solidarietà a Melfi per Anan Yaeesh e per la Palestina libera
Dopo i presidi solidali sotto la casa circondariale di Melfi del 13 e del 26 Ottobre 2025, poi del 15 Novembre; dopo il corteo interregionale che il 13 Dicembre si è snodato per le strade di Melfi per giungere sotto il carcere locale di massima sicurezza, saba...-->continua
|
|
|18/02/2026 - Fratelli d'Italia in piazza per le ragioni del Si.
Domenica 22 Febbraio dalle ore 9:30 in piazza Mario Pagano, Fratelli d'Italia in piazza per le ragioni del Si.
Entra nel vivo la campagna referendaria per la riforma costituzionale sulla giustizia, Fratelli d'Italia è in prima linea in questa competizione ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Senise, cordoglio per la scomparsa della madre di Marcello e Gianni Pittella
Il Sindaco Eleonora Castronuovo e l'Amministrazione comunale di Senise esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della madre del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e dellOnorevole Gianni Pittella, già Vicepresidente de...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Vitalizi, per la Cisl il parziale passo indietro del Consiglio regionale non basta
«Labrogazione della retroattività della contestata norma sui vitalizi è un risultato parziale che non risolve la pericolosa crisi di fiducia che ha investito le istituzioni regionali. La Cisl resta dellavviso che solo labrogazione completa della norma che ...-->continua
|
|