Si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 10:00, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune per ufficializzare ladesione al movimento politico dei consiglieri comunali dei gruppi Potenza Prima e La Potenza delle Contrade Enzo Stella Brienza, Donato Bonomo e Rocchina Romaniello, nonché dellAssessore comunale allAmbiente Michele Beneventi.



Le nuove adesioni si inseriscono nel percorso di rafforzamento e consolidamento del progetto politico di Basilicata Casa Comune, non solo sul piano locale ma anche nella prospettiva nazionale di costruzione di unarea moderata e riformista, capace di incidere nei processi decisionali e di offrire una rappresentanza credibile e responsabile, riportando al centro dellagire politico il bene comune.



La conferenza stampa sarà inoltre occasione per presentare la candidatura di Enzo Stella Brienza alle prossime elezioni provinciali di Potenza nella lista Centro Sinistra Unito.



Allincontro prenderanno parte i consiglieri comunali Giampiero Iudicello e Claudia Marone, dirigenti regionali e amministratori locali di Basilicata Casa Comune.