Sono stati consegnati dal Comune i lavori per la realizzazione del nuovo Parco del Carmelo, che sorgerà nellarea che ospita il Santuario del Carmine a Vietri di Potenza, in pieno centro abitato. A darne notizia è il sindaco, Christian Giordano.

È prevista la realizzazione di una nuova area verde attrezzata, comprensiva di nuovi arredi, illuminazione, essenze autoctone, attrezzature per bambini. Un percorso che poi andrà a collegarsi con la parte alta, dove cè la Passeggiata del Tracciolino. Le due opere, quindi, si congiungeranno diventando di fatto una grande area verde, attrezzata e dedicata anche in particolare al passeggio nel verde.



Larea del Carmine, nonostante conservi una rilevante valenza storica e sia nei ricordi di tutti, per troppo tempo è stata sottovalutata. Fino a qualche anno fa, prima del nostro intervento, era addirittura sede di amianto e altri materiali pericolosi, ha dichiarato il Sindaco Giordano, che ha aggiunto: martedì mattina abbiamo dato il via al cantiere del nuovo Parco del Carmelo. Lintervento prevede anche un percorso pedonale di valenza naturalistica, attrezzato e arredato, teso a ripristinare le tracce di antichi percorsi a monte della chiesa. Abbiamo scelto di puntare sempre di più sulla creazione di nuovi spazi allaria aperta e sulla valorizzazione dei nostri beni naturalistici, provando a ridurre i carichi edilizi e privilegiando soluzioni alternative alla cementificazione.



Un nuovo investimento di circa 500mila , finanziato dalla Regione Basilicata mediante la misura dellFSC - Area Tematica 05. Ambiente e risorse naturali, che favorirà laccessibilità e la fruizione di aree a valenza storica come quelle circostanti il Santuario del Carmine.



Continuiamo a lavorare  ha concluso Giordano - per creare nuove aree attrezzate allaperto, al fine di migliorare la vivibilità dei nostri spazi urbani e, contestualmente, raccontare la storia della nostra comunità.

