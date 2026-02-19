Limponente immobile idrico situato nel cuore del centro storico di Miglionico Domenica 22 Febbraio aprirà le sue porte alla cittadinanza.

Lo stabile che si erge oltre laltezza del castello del malconsiglio, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione esterna e del solo piano terra grazie allAmministrazione Comune con il progetto Aree degradate e la sorveglianza della struttura di Acquedotto Lucano.

I lavori, eseguiti dallimpresa Edil costruzioni - La fenice con la supervisione dellArch.Silvia Parentini, e della durata di 18 mesi, hanno interessato anche il fotografo Mario Cresci che, grazie alla Fondazione Dioguardi con Cantiere evento, in occasione dellinizio del cantiere nel 2025, ha voluto omaggiare la comunità di Miglionico con limponente opera No alla guerra e la raffigurazione del Cristo Passo.

Per loccasione di Domenica 22 febbraio, lamministrazione comunale, con lultima parte del progetto del Ministero degli esteri Turismo delle radici e grazie alla collaborazione con Acquedotto Lucano che detiene la concessione dellimmobile, aprirà il piano terra della struttura e con il ChitChat dello Studio Antani coinvolgerà la popolazione per immaginare la destinazione dello spazio. Il ChitChat Audio è un dispositivo interattivo - creato da Studio Antani - che permette di registrare e condividere messaggi vocali. È uno strumento innovativo di partecipazione diretta. Siamo lieti di metterlo a disposizione di un progetto che punta a coinvolgere la comunità per raccogliere storie e memorie del vissuto personale ma anche opinioni, idee e proposte per il futuro del palazzo del Serbatoio. Luca Acito - direttore creativo Studio Antani.

Lapertura straordinaria sarà animata dallAssociazione Lucania in musica e i suoi artisti che metteranno a disposizione la loro arte per la comunità.

La struttura di Acquedotto Lucano si è impegnato a dismettere questo serbatoio dopo i lavori al fungo di Contrada Serre - dichiara il Sindaco Traietta - e data la nostra politica sugli spazi pubblici saranno i cittadini a scegliere cosa immaginano per il futuro di questo stabile.

La prossima apertura straordinaria dello stabile idrico avverrà nel week end del 21 e 22 Marzo in occasione delle giornate FAI di primavera dove sarà inaugurata una mostra dedicata alla risorsa dellacqua dove saranno i ciceroni del plesso di Miglionico a guidare cittadini e turisti negli spazi del grande serbatoio.