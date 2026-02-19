-->
|
La voce della Politica
|Un serbatoio di idee: levento di apertura dello stabile idrico di Miglionico
19/02/2026
|Limponente immobile idrico situato nel cuore del centro storico di Miglionico Domenica 22 Febbraio aprirà le sue porte alla cittadinanza.
Lo stabile che si erge oltre laltezza del castello del malconsiglio, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione esterna e del solo piano terra grazie allAmministrazione Comune con il progetto Aree degradate e la sorveglianza della struttura di Acquedotto Lucano.
I lavori, eseguiti dallimpresa Edil costruzioni - La fenice con la supervisione dellArch.Silvia Parentini, e della durata di 18 mesi, hanno interessato anche il fotografo Mario Cresci che, grazie alla Fondazione Dioguardi con Cantiere evento, in occasione dellinizio del cantiere nel 2025, ha voluto omaggiare la comunità di Miglionico con limponente opera No alla guerra e la raffigurazione del Cristo Passo.
Per loccasione di Domenica 22 febbraio, lamministrazione comunale, con lultima parte del progetto del Ministero degli esteri Turismo delle radici e grazie alla collaborazione con Acquedotto Lucano che detiene la concessione dellimmobile, aprirà il piano terra della struttura e con il ChitChat dello Studio Antani coinvolgerà la popolazione per immaginare la destinazione dello spazio. Il ChitChat Audio è un dispositivo interattivo - creato da Studio Antani - che permette di registrare e condividere messaggi vocali. È uno strumento innovativo di partecipazione diretta. Siamo lieti di metterlo a disposizione di un progetto che punta a coinvolgere la comunità per raccogliere storie e memorie del vissuto personale ma anche opinioni, idee e proposte per il futuro del palazzo del Serbatoio. Luca Acito - direttore creativo Studio Antani.
Lapertura straordinaria sarà animata dallAssociazione Lucania in musica e i suoi artisti che metteranno a disposizione la loro arte per la comunità.
La struttura di Acquedotto Lucano si è impegnato a dismettere questo serbatoio dopo i lavori al fungo di Contrada Serre - dichiara il Sindaco Traietta - e data la nostra politica sugli spazi pubblici saranno i cittadini a scegliere cosa immaginano per il futuro di questo stabile.
La prossima apertura straordinaria dello stabile idrico avverrà nel week end del 21 e 22 Marzo in occasione delle giornate FAI di primavera dove sarà inaugurata una mostra dedicata alla risorsa dellacqua dove saranno i ciceroni del plesso di Miglionico a guidare cittadini e turisti negli spazi del grande serbatoio.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/02/2026 - Mancini (Provincia di Matera): sì a ex RMI e TIS per le strade provinciali
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, esprime pieno e convinto sostegno alla proposta avanzata dal Sindaco di Oliveto Lucano, Nicola Terranova, in merito allimpiego dei lavoratori appartenenti alle platee ex RMI ed ex TIS per le attività di pulizia e p...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Un serbatoio di idee: levento di apertura dello stabile idrico di Miglionico
Limponente immobile idrico situato nel cuore del centro storico di Miglionico Domenica 22 Febbraio aprirà le sue porte alla cittadinanza.
Lo stabile che si erge oltre laltezza del castello del malconsiglio, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e...-->continua
|
|
|18/02/2026 - ''Biogas, TAR e responsabilità: chi rovescia la realtà?''
Ascoltando le dichiarazioni del sindaco Enrico Bianco, colpisce un dato: invece di diffondere verità, si preferisce accusare lopposizione di sciacallaggio. Ma la cronologia dei fatti è testarda.
La vicenda dellimpianto di biogas, già raccontata in preced...-->continua
|
|
|18/02/2026 - Vietri di Potenza, al via i lavori per il nuovo Parco del Carmelo
Sono stati consegnati dal Comune i lavori per la realizzazione del nuovo Parco del Carmelo, che sorgerà nellarea che ospita il Santuario del Carmine a Vietri di Potenza, in pieno centro abitato. A darne notizia è il sindaco, Christian Giordano.
È previs...-->continua
|
|
|18/02/2026 - A Tursi parte il coordinamento cittadino di Basilicata Casa Comune
Domani, 19 febbraio alle ore 18.00, nella Sala consiliare del Comune di Tursi, Basilicata Casa Comune promuove liniziativa pubblica Aree interne - Centri di futuro. Lappuntamento segnerà anche lavvio ufficiale del percorso di costituzione del coordinament...-->continua
|
|
|18/02/2026 - Nuove adesioni a Basilicata Casa Comune: conferenza stampa a Potenza
Si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 10:00, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune per ufficializzare ladesione al movimento politico dei consiglieri comunali dei gruppi Potenza Prima e La...-->continua
|
|
|18/02/2026 - Presidente Provincia di Matera incontra il segretario regionale Uil
Un importante momento di ascolto e di confronto tra parti sociali e istituzioni locali. Così il Presidente della Provincia di Matera ha commentato lincontro con i rappresentanti della UIL, guidati dal Segretario generale regionale, Vincenzo Tortorelli, che ha...-->continua
|
|