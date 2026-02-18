-->
La voce della Politica
|A Tursi parte il coordinamento cittadino di Basilicata Casa Comune
18/02/2026
|Domani, 19 febbraio alle ore 18.00, nella Sala consiliare del Comune di Tursi, Basilicata Casa Comune promuove liniziativa pubblica Aree interne - Centri di futuro. Lappuntamento segnerà anche lavvio ufficiale del percorso di costituzione del coordinamento cittadino di BCC a Tursi, così come annunciato nei giorni scorsi in occasione delladesione al movimento del consigliere comunale Giuseppe Cristiano.
Lincontro rappresenta un nuovo tassello del percorso di radicamento territoriale che BCC sta portando avanti in tutta la regione, con lobiettivo di rimettere al centro dellagenda politica le aree interne, troppo spesso marginalizzate nelle scelte strategiche regionali.
Ad aprire i lavori sarà il consigliere comunale di Tursi, Giuseppe Cristiano. Interverranno Rosa Sarubbi, Salvatore Verde, Giuseppe Delfino e Mary Targiani, offrendo contributi e punti di vista diversi - dal mondo della scuola, della cultura, delle professioni e delle nuove generazioni - a testimonianza della volontà di costruire un confronto plurale e partecipato.
Concluderanno liniziativa il Vice Presidente del Consiglio regionale e Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo BCC in Consiglio regionale, Gianni Vizziello.
"Le aree interne non sono periferie da assistere - sottolineano Chiorazzo e Vizziello - ma comunità da valorizzare, veri e propri centri di futuro. Occorre una strategia chiara su sanità territoriale, scuola, infrastrutture, lavoro e servizi essenziali, capace di contrastare lo spopolamento e restituire dignità e prospettiva ai nostri paesi".
Liniziativa di Tursi si inserisce in un percorso più ampio di ascolto e proposta che BCC sta sviluppando nei territori, convinta che solo attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali sia possibile costruire una Basilicata più equa, coesa e protagonista.
Lappuntamento è aperto alla cittadinanza.
