A Tursi parte il coordinamento cittadino di Basilicata Casa Comune

18/02/2026

Domani, 19 febbraio alle ore 18.00, nella Sala consiliare del Comune di Tursi, Basilicata Casa Comune promuove liniziativa pubblica Aree interne - Centri di futuro. Lappuntamento segnerà anche lavvio ufficiale del percorso di costituzione del coordinamento cittadino di BCC a Tursi, così come annunciato nei giorni scorsi in occasione delladesione al movimento del consigliere comunale Giuseppe Cristiano.

Lincontro rappresenta un nuovo tassello del percorso di radicamento territoriale che BCC sta portando avanti in tutta la regione, con lobiettivo di rimettere al centro dellagenda politica le aree interne, troppo spesso marginalizzate nelle scelte strategiche regionali.

Ad aprire i lavori sarà il consigliere comunale di Tursi, Giuseppe Cristiano. Interverranno Rosa Sarubbi, Salvatore Verde, Giuseppe Delfino e Mary Targiani, offrendo contributi e punti di vista diversi - dal mondo della scuola, della cultura, delle professioni e delle nuove generazioni - a testimonianza della volontà di costruire un confronto plurale e partecipato.

Concluderanno liniziativa il Vice Presidente del Consiglio regionale e Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo BCC in Consiglio regionale, Gianni Vizziello.

"Le aree interne non sono periferie da assistere - sottolineano Chiorazzo e Vizziello - ma comunità da valorizzare, veri e propri centri di futuro. Occorre una strategia chiara su sanità territoriale, scuola, infrastrutture, lavoro e servizi essenziali, capace di contrastare lo spopolamento e restituire dignità e prospettiva ai nostri paesi".

Liniziativa di Tursi si inserisce in un percorso più ampio di ascolto e proposta che BCC sta sviluppando nei territori, convinta che solo attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali sia possibile costruire una Basilicata più equa, coesa e protagonista.


Lappuntamento è aperto alla cittadinanza.




