La voce della Politica
|Senise, cordoglio per la scomparsa della madre di Marcello e Gianni Pittella
17/02/2026
|Il Sindaco Eleonora Castronuovo e l'Amministrazione comunale di Senise esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della madre del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e dellOnorevole Gianni Pittella, già Vicepresidente del Parlamento europeo.
In questo momento di grande dolore, lAmministrazione comunale di Senise si stringe con rispetto e sincera partecipazione alla famiglia Pittella, esprimendo sentimenti di vicinanza e di solidarietà.
archivio
|La Voce della Politica
|
|
|17/02/2026 - Vitalizi, per la Cisl il parziale passo indietro del Consiglio regionale non basta
«Labrogazione della retroattività della contestata norma sui vitalizi è un risultato parziale che non risolve la pericolosa crisi di fiducia che ha investito le istituzioni regionali. La Cisl resta dellavviso che solo labrogazione completa della norma che ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Matera celebra Raffaello Digilio, il giovane talento di The Voice Kids
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e lassessore Casino ricevono in Comune il giovane talento Raffaello Digilio, protagonista di The Voice Kids 2026
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto questa mattina nel Palazzo Municipale, con l...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Collegamento MateraBari, Ugl Matera: Trasporti leva strategica''
Il potenziamento delle sette coppie di corse autobus tra Matera e laeroporto di Bari non è soltanto una risposta alla domanda di mobilità: è una scelta che incide direttamente su occupazione, attrattività e crescita dellintero territorio provinciale.
...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Bando Zes, Bardi: opportunità per la Basilicata
Un segnale concreto di attenzione per il nostro tessuto produttivo e una spinta decisiva verso la modernizzazione della Basilicata. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta così la pubblicazione dellavviso pubblico da parte della Struttu...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Il tuo amianto a Latronico - Una video-inchiesta di Maurizio Bolognetti
Un microfono sempre aperto anche per dar voce a chi non ha voce; un occhio attento su quanto accade nei nostri territori. Il tutto per onorare il diritto alla conoscenza, denunciare omertà e comportamenti mafiosi e riponendo fiducia in coloro che son chiamati ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Scomparsa madre Pittella, il cordoglio dellintero Consiglio e di Bardi
In questo momento di grande tristezza, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al loro Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio
La Direzione Generale, i dirigenti ...-->continua
|
|