Il potenziamento delle sette coppie di corse autobus tra Matera e laeroporto di Bari non è soltanto una risposta alla domanda di mobilità: è una scelta che incide direttamente su occupazione, attrattività e crescita dellintero territorio provinciale.



Lo dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale della Unione Generale del Lavoro di Matera, commentando la conferma dei collegamenti con lAeroporto di Bari-Palese.



Uninfrastruttura di collegamento stabile e programmata  afferma Giordano  rafforza non solo Matera città ma lintera provincia, compresa la fascia ionica metapontina, che rappresenta un polo agricolo, turistico e produttivo strategico per la Basilicata. Dalla Murgia al Metapontino, la connessione con uno scalo internazionale è un fattore abilitante per le imprese, per i lavoratori stagionali, per lexport agroalimentare e per lindustria turistica. Secondo il segretario Ugl, il potenziamento delle corse deve essere letto in una visione più ampia di sviluppo territoriale: Il Metapontino vive di agricoltura di qualità, filiere agroindustriali, turismo balneare e servizi. Senza collegamenti efficienti verso i grandi nodi di trasporto, queste eccellenze rischiano di essere penalizzate. Garantire continuità e integrazione dei trasporti significa sostenere loccupazione stabile e creare nuove opportunità, soprattutto per i giovani che scelgono di restare. Giordano sottolinea inoltre limportanza del tavolo tecnico tra Comune e Regione per rimodulare gli orari in funzione delle esigenze reali di lavoratori, pendolari e imprese: Occorre una pianificazione che tenga conto dei flussi provenienti non solo da Matera ma anche dai centri della costa jonica. Il collegamento con Bari deve diventare lasse portante di una rete territoriale integrata, capace di connettere aree interne e costa, produzione e mercati. In una fase in cui la sfida è contrastare lo spopolamento e rafforzare la competitività del Sud  conclude Giordano  ogni investimento sulla mobilità è un investimento sul lavoro. Matera e la fascia ionica metapontina devono essere messe nelle condizioni di competere, attrarre capitali e valorizzare le proprie vocazioni produttive. I trasporti non sono un costo, ma una leva di sviluppo economico e coesione sociale.



