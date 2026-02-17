-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Collegamento MateraBari, Ugl Matera: Trasporti leva strategica''

17/02/2026

Il potenziamento delle sette coppie di corse autobus tra Matera e laeroporto di Bari non è soltanto una risposta alla domanda di mobilità: è una scelta che incide direttamente su occupazione, attrattività e crescita dellintero territorio provinciale.

Lo dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale della Unione Generale del Lavoro di Matera, commentando la conferma dei collegamenti con lAeroporto di Bari-Palese.

Uninfrastruttura di collegamento stabile e programmata  afferma Giordano  rafforza non solo Matera città ma lintera provincia, compresa la fascia ionica metapontina, che rappresenta un polo agricolo, turistico e produttivo strategico per la Basilicata. Dalla Murgia al Metapontino, la connessione con uno scalo internazionale è un fattore abilitante per le imprese, per i lavoratori stagionali, per lexport agroalimentare e per lindustria turistica. Secondo il segretario Ugl, il potenziamento delle corse deve essere letto in una visione più ampia di sviluppo territoriale: Il Metapontino vive di agricoltura di qualità, filiere agroindustriali, turismo balneare e servizi. Senza collegamenti efficienti verso i grandi nodi di trasporto, queste eccellenze rischiano di essere penalizzate. Garantire continuità e integrazione dei trasporti significa sostenere loccupazione stabile e creare nuove opportunità, soprattutto per i giovani che scelgono di restare. Giordano sottolinea inoltre limportanza del tavolo tecnico tra Comune e Regione per rimodulare gli orari in funzione delle esigenze reali di lavoratori, pendolari e imprese: Occorre una pianificazione che tenga conto dei flussi provenienti non solo da Matera ma anche dai centri della costa jonica. Il collegamento con Bari deve diventare lasse portante di una rete territoriale integrata, capace di connettere aree interne e costa, produzione e mercati. In una fase in cui la sfida è contrastare lo spopolamento e rafforzare la competitività del Sud  conclude Giordano  ogni investimento sulla mobilità è un investimento sul lavoro. Matera e la fascia ionica metapontina devono essere messe nelle condizioni di competere, attrarre capitali e valorizzare le proprie vocazioni produttive. I trasporti non sono un costo, ma una leva di sviluppo economico e coesione sociale.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
17/02/2026 - Matera celebra Raffaello Digilio, il giovane talento di The Voice Kids

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e lassessore Casino ricevono in Comune il giovane talento Raffaello Digilio, protagonista di The Voice Kids 2026

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto questa mattina nel Palazzo Municipale, con lAssessore alle ...-->continua
17/02/2026 - Collegamento MateraBari, Ugl Matera: Trasporti leva strategica''

Il potenziamento delle sette coppie di corse autobus tra Matera e laeroporto di Bari non è soltanto una risposta alla domanda di mobilità: è una scelta che incide direttamente su occupazione, attrattività e crescita dellintero territorio provinciale.
...-->continua
17/02/2026 - Bando Zes, Bardi: opportunità per la Basilicata

Un segnale concreto di attenzione per il nostro tessuto produttivo e una spinta decisiva verso la modernizzazione della Basilicata. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta così la pubblicazione dellavviso pubblico da parte della Struttu...-->continua
17/02/2026 - Il tuo amianto a Latronico - Una video-inchiesta di Maurizio Bolognetti

Un microfono sempre aperto anche per dar voce a chi non ha voce; un occhio attento su quanto accade nei nostri territori. Il tutto per onorare il diritto alla conoscenza, denunciare omertà e comportamenti mafiosi e riponendo fiducia in coloro che son chiamati ...-->continua
17/02/2026 - Scomparsa madre Pittella, il cordoglio dellintero Consiglio e di Bardi

In questo momento di grande tristezza, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al loro Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio
La Direzione Generale, i dirigenti ...-->continua
17/02/2026 - Travel Hashtag a Matera per tracciare le prospettive del turismo culturale

"From Heritage to Hype, il Turismo Culturale che Parla al Mondo", il titolo del think tank che, il 19 febbraio, esplorerà come il patrimonio, le identità locali e le nuove dinamiche dellinnovazione stiano ridefinendo prospettive, linguaggi e direzioni future ...-->continua
17/02/2026 - Collegamento Bari-Matera, Casino: Confermato potenziamento corse

Accolgo con grande soddisfazione la notizia della conferma delle sette coppie di corse di autobus tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, a partire da oggi. Un risultato che testimonia l'impegno concreto di chi amministra per migliorare la connettività tra l...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo