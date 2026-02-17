-->
|
La voce della Politica
|Collegamento MateraBari, Ugl Matera: Trasporti leva strategica''
17/02/2026
|Il potenziamento delle sette coppie di corse autobus tra Matera e laeroporto di Bari non è soltanto una risposta alla domanda di mobilità: è una scelta che incide direttamente su occupazione, attrattività e crescita dellintero territorio provinciale.
Lo dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale della Unione Generale del Lavoro di Matera, commentando la conferma dei collegamenti con lAeroporto di Bari-Palese.
Uninfrastruttura di collegamento stabile e programmata afferma Giordano rafforza non solo Matera città ma lintera provincia, compresa la fascia ionica metapontina, che rappresenta un polo agricolo, turistico e produttivo strategico per la Basilicata. Dalla Murgia al Metapontino, la connessione con uno scalo internazionale è un fattore abilitante per le imprese, per i lavoratori stagionali, per lexport agroalimentare e per lindustria turistica. Secondo il segretario Ugl, il potenziamento delle corse deve essere letto in una visione più ampia di sviluppo territoriale: Il Metapontino vive di agricoltura di qualità, filiere agroindustriali, turismo balneare e servizi. Senza collegamenti efficienti verso i grandi nodi di trasporto, queste eccellenze rischiano di essere penalizzate. Garantire continuità e integrazione dei trasporti significa sostenere loccupazione stabile e creare nuove opportunità, soprattutto per i giovani che scelgono di restare. Giordano sottolinea inoltre limportanza del tavolo tecnico tra Comune e Regione per rimodulare gli orari in funzione delle esigenze reali di lavoratori, pendolari e imprese: Occorre una pianificazione che tenga conto dei flussi provenienti non solo da Matera ma anche dai centri della costa jonica. Il collegamento con Bari deve diventare lasse portante di una rete territoriale integrata, capace di connettere aree interne e costa, produzione e mercati. In una fase in cui la sfida è contrastare lo spopolamento e rafforzare la competitività del Sud conclude Giordano ogni investimento sulla mobilità è un investimento sul lavoro. Matera e la fascia ionica metapontina devono essere messe nelle condizioni di competere, attrarre capitali e valorizzare le proprie vocazioni produttive. I trasporti non sono un costo, ma una leva di sviluppo economico e coesione sociale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/02/2026 - Matera celebra Raffaello Digilio, il giovane talento di The Voice Kids
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e lassessore Casino ricevono in Comune il giovane talento Raffaello Digilio, protagonista di The Voice Kids 2026
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto questa mattina nel Palazzo Municipale, con lAssessore alle ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Collegamento MateraBari, Ugl Matera: Trasporti leva strategica''
Il potenziamento delle sette coppie di corse autobus tra Matera e laeroporto di Bari non è soltanto una risposta alla domanda di mobilità: è una scelta che incide direttamente su occupazione, attrattività e crescita dellintero territorio provinciale.
...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Bando Zes, Bardi: opportunità per la Basilicata
Un segnale concreto di attenzione per il nostro tessuto produttivo e una spinta decisiva verso la modernizzazione della Basilicata. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta così la pubblicazione dellavviso pubblico da parte della Struttu...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Il tuo amianto a Latronico - Una video-inchiesta di Maurizio Bolognetti
Un microfono sempre aperto anche per dar voce a chi non ha voce; un occhio attento su quanto accade nei nostri territori. Il tutto per onorare il diritto alla conoscenza, denunciare omertà e comportamenti mafiosi e riponendo fiducia in coloro che son chiamati ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Scomparsa madre Pittella, il cordoglio dellintero Consiglio e di Bardi
In questo momento di grande tristezza, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al loro Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio
La Direzione Generale, i dirigenti ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Travel Hashtag a Matera per tracciare le prospettive del turismo culturale
"From Heritage to Hype, il Turismo Culturale che Parla al Mondo", il titolo del think tank che, il 19 febbraio, esplorerà come il patrimonio, le identità locali e le nuove dinamiche dellinnovazione stiano ridefinendo prospettive, linguaggi e direzioni future ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Collegamento Bari-Matera, Casino: Confermato potenziamento corse
Accolgo con grande soddisfazione la notizia della conferma delle sette coppie di corse di autobus tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, a partire da oggi. Un risultato che testimonia l'impegno concreto di chi amministra per migliorare la connettività tra l...-->continua
|
|