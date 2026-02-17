-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Scomparsa madre Pittella, il cordoglio dellintero Consiglio e di Bardi

17/02/2026

In questo momento di grande tristezza, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al loro Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio
La Direzione Generale, i dirigenti e il personale di tutti gli uffici del Consiglio regionale, insieme agli organismi rappresentativi del Consiglio, si uniscono con profonda commozione al dolore del Presidente Marcello Pittella e della sua famiglia per la scomparsa della cara mamma.

In questo momento di grande tristezza, tutto il Consiglio regionale si stringe al suo Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio.

Cordoglio di Bardi per la scomparsa della madre di Marcello Pittella



Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della signora Laurita Maria Anna Ielpo, madre del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella. "La perdita di una madre rappresenta un dolore che scuote le fondamenta dellanimo, un vuoto che nessuna parola può colmare interamente. A Marcello, collega e protagonista della vita civile della nostra terra, rivolgo un abbraccio fraterno. Conosco la forza del legame che lo univa a sua madre, una donna che ha rappresentato un pilastro di valori e di dedizione per la sua famiglia e per la comunità di Lauria. In questo momento di profonda sofferenza, la mia vicinanza si estende a tutta la famiglia Pittella, ai figli e ai nipoti, che oggi piangono la scomparsa di un punto di riferimento insostituibile. A Marcello, al fratello Gianni e a tutti i suoi cari - conclude Bardi - giungano le più sentite condoglianze da parte mia e della Giunta regionale



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
17/02/2026 - Bando Zes, Bardi: opportunità per la Basilicata

Un segnale concreto di attenzione per il nostro tessuto produttivo e una spinta decisiva verso la modernizzazione della Basilicata. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta così la pubblicazione dellavviso pubblico da parte della Struttura di missione ...-->continua
17/02/2026 - Il tuo amianto a Latronico - Una video-inchiesta di Maurizio Bolognetti

Un microfono sempre aperto anche per dar voce a chi non ha voce; un occhio attento su quanto accade nei nostri territori. Il tutto per onorare il diritto alla conoscenza, denunciare omertà e comportamenti mafiosi e riponendo fiducia in coloro che son chiamati ...-->continua
17/02/2026 - Scomparsa madre Pittella, il cordoglio dellintero Consiglio e di Bardi

In questo momento di grande tristezza, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al loro Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio
La Direzione Generale, i dirigenti ...-->continua
17/02/2026 - Travel Hashtag a Matera per tracciare le prospettive del turismo culturale

"From Heritage to Hype, il Turismo Culturale che Parla al Mondo", il titolo del think tank che, il 19 febbraio, esplorerà come il patrimonio, le identità locali e le nuove dinamiche dellinnovazione stiano ridefinendo prospettive, linguaggi e direzioni future ...-->continua
17/02/2026 - Collegamento Bari-Matera, Casino: Confermato potenziamento corse

Accolgo con grande soddisfazione la notizia della conferma delle sette coppie di corse di autobus tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, a partire da oggi. Un risultato che testimonia l'impegno concreto di chi amministra per migliorare la connettività tra l...-->continua
17/02/2026 - Stellantis, Cupparo replica allon. Lomuti

Dispiace constatare che lon. Lomuti non abbia letto la mia dichiarazione o se lha fatto con distrazione perché nel suo comizio di replica, con il solito linguaggio populista, sostiene una grave falsità: io non solo non ho mai diviso Stellantis dallindotto ...-->continua
17/02/2026 - Indennità differita, ampio dibattito in Aula

Il dibattito in Aula sula provvedimento riguardante lindennità differita ha preso il via con la comunicazione del presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. A seguire lintervento dellassessore Cicale e poi anche quello dellassessore Cupparo.

I...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo