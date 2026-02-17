-->
La voce della Politica
|Scomparsa madre Pittella, il cordoglio dellintero Consiglio e di Bardi
17/02/2026
|In questo momento di grande tristezza, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al loro Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio
La Direzione Generale, i dirigenti e il personale di tutti gli uffici del Consiglio regionale, insieme agli organismi rappresentativi del Consiglio, si uniscono con profonda commozione al dolore del Presidente Marcello Pittella e della sua famiglia per la scomparsa della cara mamma.
In questo momento di grande tristezza, tutto il Consiglio regionale si stringe al suo Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio.
Cordoglio di Bardi per la scomparsa della madre di Marcello Pittella
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della signora Laurita Maria Anna Ielpo, madre del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella. "La perdita di una madre rappresenta un dolore che scuote le fondamenta dellanimo, un vuoto che nessuna parola può colmare interamente. A Marcello, collega e protagonista della vita civile della nostra terra, rivolgo un abbraccio fraterno. Conosco la forza del legame che lo univa a sua madre, una donna che ha rappresentato un pilastro di valori e di dedizione per la sua famiglia e per la comunità di Lauria. In questo momento di profonda sofferenza, la mia vicinanza si estende a tutta la famiglia Pittella, ai figli e ai nipoti, che oggi piangono la scomparsa di un punto di riferimento insostituibile. A Marcello, al fratello Gianni e a tutti i suoi cari - conclude Bardi - giungano le più sentite condoglianze da parte mia e della Giunta regionale
La Voce della Politica
