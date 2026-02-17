-->

Vitalizi, per la Cisl il parziale passo indietro del Consiglio regionale non basta

17/02/2026

«Labrogazione della retroattività della contestata norma sui vitalizi è un risultato parziale che non risolve la pericolosa crisi di fiducia che ha investito le istituzioni regionali. La Cisl resta dellavviso che solo labrogazione completa della norma che ha reintrodotto i vitalizi per i consiglieri regionali può sanare la ferita che si è aperta nel rapporto tra governati e governanti». Lo dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «Occorre riconoscere che solo grazie alla forte ondata di proteste e alla mobilitazione di tante forze della società civile il Consiglio regionale ha dovuto fare una parziale marcia indietro riconoscendo linopportunità sostanziale della norma. La correzione apportata dal Consiglio sana gli aspetti più controversi, come la retroattività e il ricorso al fondo di solidarietà, ma resta sul tavolo il tema della disparità di trattamento previdenziale tra politici e cittadini comuni. Sostenere che i vitalizi sono equiparabili alle normali pensioni significa insultare chi dopo una vita di lavoro, non una legislatura, matura pensioni sotto i mille euro o chi vive con una misera pensione sociale. Oggi la priorità è il potere di acquisto di salari e pensioni, è loccupazione per i giovani, è difendere un sistema produttivo alle corde. Di questo dovrebbe occuparsi la politica se vuole riannodare il rapporto con i cittadini», conclude il segretario della Cisl lucana.








