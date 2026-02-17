-->
La voce della Politica
Bando Zes, Bardi: opportunità per la Basilicata
17/02/2026
|Un segnale concreto di attenzione per il nostro tessuto produttivo e una spinta decisiva verso la modernizzazione della Basilicata. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta così la pubblicazione dellavviso pubblico da parte della Struttura di missione ZES che mette a disposizione 300 milioni di euro per il potenziamento delle aree industriali nel Mezzogiorno.
Lintervento, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, punta a migliorare radicalmente la viabilità, i servizi e le infrastrutture nelle zone produttive. Per la Basilicata, sottolinea Bardi, questa misura rappresenta unopportunità straordinaria: i Comuni lucani con oltre 5.000 abitanti dotati di aree PIP e i Consorzi industriali hanno finalmente la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto per rendere i propri insediamenti più moderni e accoglienti per le imprese. Il Presidente evidenzia come il punto di forza del bando risieda proprio nella modalità di erogazione delle risorse: La scelta del fondo perduto dice Bardi garantisce quella certezza finanziaria necessaria agli amministratori locali per programmare interventi efficaci e rapidi. Questo significa poter cantierizzare le opere in tempi brevi, migliorare i collegamenti logistici e trasformare le aree artigianali e industriali della Basilicata in veri poli di innovazione e competitività. Bardi esprime il proprio apprezzamento per la visione strategica del Governo Meloni. La sintonia tra i livelli istituzionali è totale. Rafforzare il Sud conclude il Presidente non è più solo un obiettivo programmatico, ma unazione coordinata che passa per investimenti strutturali. Rendere più efficiente una zona industriale nei nostri territori significa sostenere chi già produce e creare le condizioni ideali per attrarre nuovi investitori, generando occupazione e crescita per lintera comunità lucana.
La Voce della Politica
