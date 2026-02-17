-->
|
La voce della Politica
|Collegamento Bari-Matera, Casino: Confermato potenziamento corse
17/02/2026
|Accolgo con grande soddisfazione la notizia della conferma delle sette coppie di corse di autobus tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, a partire da oggi. Un risultato che testimonia l'impegno concreto di chi amministra per migliorare la connettività tra la Basilicata e i principali snodi di trasporto regionale. È quanto dichiara Michele Casino, capogruppo di FI in Consiglio regionale.
Questo potenziamento prosegue Casino - rappresenta un'importante risposta alle esigenze di cittadini, lavoratori e turisti che quotidianamente necessitano di collegamenti efficienti verso lo scalo aeroportuale pugliese. È un riconoscimento del ruolo strategico che Matera ricopre all'interno della nostra regione e della sua vocazione a fungere da ponte naturale tra la Basilicata e la Puglia. L'apertura del tavolo tecnico per la rimodulazione degli orari che Amministrazione comunale e Regione hanno avviato rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso l'efficienza del servizio. Una programmazione stabile e duratura è ciò che i nostri cittadini meritano, e continuerò a battermi affinché questi collegamenti siano potenziati ulteriormente nel tempo.
Desidero ringraziare l'Assessore regionale alla mobilità per la fattiva collaborazione che ha permesso di garantire la continuità di questo servizio essenziale. Con Matera 2026, la crescente importanza della nostra città richiede infrastrutture di trasporto all'altezza delle sfide che ci attendono. Come capogruppo di Forza Italia conclude Casino - sono impegnato nel garantire che i nostri territori abbiano i servizi di cui hanno bisogno per crescere e svilupparsi, con una visione che non dimentica le periferie ma le pone al centro del dibattito politico regionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/02/2026 - Bando Zes, Bardi: opportunità per la Basilicata
Un segnale concreto di attenzione per il nostro tessuto produttivo e una spinta decisiva verso la modernizzazione della Basilicata. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta così la pubblicazione dellavviso pubblico da parte della Struttura di missione ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Il tuo amianto a Latronico - Una video-inchiesta di Maurizio Bolognetti
Un microfono sempre aperto anche per dar voce a chi non ha voce; un occhio attento su quanto accade nei nostri territori. Il tutto per onorare il diritto alla conoscenza, denunciare omertà e comportamenti mafiosi e riponendo fiducia in coloro che son chiamati ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Scomparsa madre Pittella, il cordoglio dellintero Consiglio e di Bardi
In questo momento di grande tristezza, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il Consiglio regionale si stringono al loro Presidente e ai suoi familiari esprimendo sentimenti di vicinanza, affetto e sentito cordoglio
La Direzione Generale, i dirigenti ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Travel Hashtag a Matera per tracciare le prospettive del turismo culturale
"From Heritage to Hype, il Turismo Culturale che Parla al Mondo", il titolo del think tank che, il 19 febbraio, esplorerà come il patrimonio, le identità locali e le nuove dinamiche dellinnovazione stiano ridefinendo prospettive, linguaggi e direzioni future ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Collegamento Bari-Matera, Casino: Confermato potenziamento corse
Accolgo con grande soddisfazione la notizia della conferma delle sette coppie di corse di autobus tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, a partire da oggi. Un risultato che testimonia l'impegno concreto di chi amministra per migliorare la connettività tra l...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Stellantis, Cupparo replica allon. Lomuti
Dispiace constatare che lon. Lomuti non abbia letto la mia dichiarazione o se lha fatto con distrazione perché nel suo comizio di replica, con il solito linguaggio populista, sostiene una grave falsità: io non solo non ho mai diviso Stellantis dallindotto ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Indennità differita, ampio dibattito in Aula
Il dibattito in Aula sula provvedimento riguardante lindennità differita ha preso il via con la comunicazione del presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. A seguire lintervento dellassessore Cicale e poi anche quello dellassessore Cupparo.
I...-->continua
|
|