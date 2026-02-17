Accolgo con grande soddisfazione la notizia della conferma delle sette coppie di corse di autobus tra Matera e l'aeroporto di Bari Palese, a partire da oggi. Un risultato che testimonia l'impegno concreto di chi amministra per migliorare la connettività tra la Basilicata e i principali snodi di trasporto regionale. È quanto dichiara Michele Casino, capogruppo di FI in Consiglio regionale.



Questo potenziamento  prosegue Casino - rappresenta un'importante risposta alle esigenze di cittadini, lavoratori e turisti che quotidianamente necessitano di collegamenti efficienti verso lo scalo aeroportuale pugliese. È un riconoscimento del ruolo strategico che Matera ricopre all'interno della nostra regione e della sua vocazione a fungere da ponte naturale tra la Basilicata e la Puglia. L'apertura del tavolo tecnico per la rimodulazione degli orari che Amministrazione comunale e Regione hanno avviato rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso l'efficienza del servizio. Una programmazione stabile e duratura è ciò che i nostri cittadini meritano, e continuerò a battermi affinché questi collegamenti siano potenziati ulteriormente nel tempo.



Desidero ringraziare l'Assessore regionale alla mobilità per la fattiva collaborazione che ha permesso di garantire la continuità di questo servizio essenziale. Con Matera 2026, la crescente importanza della nostra città richiede infrastrutture di trasporto all'altezza delle sfide che ci attendono. Come capogruppo di Forza Italia  conclude Casino - sono impegnato nel garantire che i nostri territori abbiano i servizi di cui hanno bisogno per crescere e svilupparsi, con una visione che non dimentica le periferie ma le pone al centro del dibattito politico regionale.