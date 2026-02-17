"From Heritage to Hype, il Turismo Culturale che Parla al Mondo", il titolo del think tank che, il 19 febbraio, esplorerà come il patrimonio, le identità locali e le nuove dinamiche dellinnovazione stiano ridefinendo prospettive, linguaggi e direzioni future del settore.



Matera si prepara ad accogliere, il 19 febbraio, la prima Italy Edition dellanno di Travel Hashtag, il format itinerante che mette in dialogo territori, istituzioni e professionisti del turismo per esaminare le nuove traiettorie dellindustria culturale italiana. La giornata, organizzata presso la suggestiva location di Casa Cava da Travel Hashtag Advisory, Comune di Matera e Fondazione Matera-Basilicata 2019, riunirà amministratori, esperti, accademici e operatori in un confronto dedicato al ruolo della cultura come leva di sviluppo, innovazione e attrattività.



Lappuntamento si aprirà con Nicola Romanelli, fondatore e stratega di Travel Hashtag Advisory, che introdurrà il senso delliniziativa insieme al Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, delineando il contesto in cui si inserisce questa edizione e il ruolo della città come laboratorio nazionale di innovazione culturale e turistica. È atteso un intervento in presenza da parte di Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo, insieme ad un video saluto del Vicepresidente del Senato, Sen. Gian Marco Centinaio.



Nel corso della giornata verranno affrontati i principali temi che oggi definiscono levoluzione del turismo culturale. Si partirà dallanalisi delle tendenze di viaggio nelle città darte e delle dinamiche che influenzano la domanda ricettiva, per poi approfondire il valore della cultura come strategia di posizionamento territoriale. Ampio spazio sarà dedicato anche alla narrazione dei luoghi e al rapporto tra persone, identità e tecnologia, con un focus su come sta cambiando il modo di raccontare e vivere le destinazioni. Un altro asse centrale sarà quello del capitale umano, con una riflessione sulle competenze e sulle professionalità che il settore richiederà nei prossimi anni. Nel pomeriggio, lattenzione si sposterà su tre segmenti chiave dellindustria turistica  MICE, wedding ed enogastronomia  per comprendere come questi ambiti possano generare valore, attrarre nuovi pubblici e contribuire alla costruzione di unofferta autentica e sostenibile.



A dare voce a questo percorso saranno esperti e professionisti provenienti da diversi ambiti del turismo e della cultura. Tra loro, Luca Borrelli, Public Affairs Manager di Booking.com; la docente universitaria Carmen Bizzarri; lAssessore al Turismo e alla Cultura di Matera Simona Orsi; Daniele Kihlgren, fondatore e presidente di Sextantio; Vito Signati, Direttore di Asset Basilicata - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. della Basilicata; Rita Orlando, Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019; Margherita Sarli, Direttore Generale di APT Basilicata; Giacinto Marchionna, Amministratore di Tourismore; Mikaela Bandini, Founder di Can't Forget Italy; Giancarlo DellOrco, destination manager; Tiziana Magrì, destination manager e consulente Strategico ESG; Enzo Carella, presidente di Filiera Turismo Italia e FederTerziario Turismo; Sauro Mariani, CEO di Nordelaia Resort; Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI; Ettore Ruggiero, vicepresidente di Manageritalia PugliaCalabriaBasilicata; Simona Tedesco, Direttrice di DOVE; Daniela Ballarini, Founder di PalazziConnessi e Head of Communications di RelazionExpo; Marianna Dimona, Presidente Confcommercio Settore Turismo e Ospitalità, GM Hotel del Campo; Domenico Scordari, CEO di Naturalis Bio Resort; Massimo Bullo, CEO Duomo18 e Direttore Generale Wine Resort La Collina Dei Ciliegi; Antonio Marzano, Presidente di PWPA (Puglia Wedding Production Association); Giulia Molinari, Presidente di AWPP (Associazione Wedding Planner Puglia); Luca Carnesecchi, Managing Director di Italia Highlights; Vitantonio Lombardo, Chef Stellato; Palmiro Noschese, Presidente di CONFASSOCIAZIONI Tourism Food Hospitality.



A guidare il pubblico lungo lintera giornata saranno Zaira Magliozzi, autrice e media entrepreneur, e lo stesso Romanelli, ideatore del format Travel Hashtag.