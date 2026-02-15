-->

Legge Cammini dItalia, Lacorazza: ora Basilicata in cammino

15/02/2026

Il Capogruppo PD: Approvata la legge nazionale che apre opportunità per la Basilicata. Sul tema abbiamo proposto audizioni in III Ccp insieme ad altre due PdL su Parco Urbano delle Cantine e Paesaggi delle Produzioni
"Basilicata coast to coast è un cammino regionale cinematografico e paesaggistico che abbiamo voluto innalzare a simbolo dei percorsi lucani inseriti, su nostra proposta, nel Piano delle politiche culturali 2025/2027 approvato dal Consiglio regionale. Ed ora con lapprovazione allunanimità della legge nazionale Cammini dItalia si aprono opportunità che dobbiamo saper cogliere". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Abbiamo messo a terra una proposta che risulta evidente dallordine del giorno della seduta della III Commissione consiliare convocata per mercoledì prossimo. Abbiamo chiesto audizioni per mettere a confronto la Regione, lAPT e il CAI per fare una riflessione ed eventualmente aggiornare la legge regionale 51/2000 sulla valorizzazione dei cammini regionali. Siamo pronti per fare un passo avanti ma riteniamo che prima sia utile il confronto.
E in questo contesto strategico, in III Commissione, sempre mercoledì prossimo partirà liter di due proposte di legge: la riforma della L.R. 12/2010 Istituzione del Parco Urbano delle Cantine di interesse regionale e il sostegno ai Paesaggi delle Produzioni. Passaggi normativi e progettuali che, ad esempio, non si limitano alla richiesta di risorse per concretizzare il Vulture Capitale del Vino, che ci ha visti sostenitori sin dallinizio con evidenti atti in Consiglio, ma offrono condizioni anche strutturali per valorizzare, appunto, paesaggio e produzione".
'Insomma - conclude lesponente del PD - siamo di fronte ad una proposta strategica che mettiamo sul tavolo del confronto e che peraltro potrebbe incrociare anche la proposta di legge che abbiamo depositato, insieme allemendamento approvato nel Piano per le politiche culturali 2025/2027, per la valorizzazione dei dialetti lucani".



