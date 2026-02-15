-->
Legge Cammini dItalia, Lacorazza: ora Basilicata in cammino
15/02/2026
|Il Capogruppo PD: Approvata la legge nazionale che apre opportunità per la Basilicata. Sul tema abbiamo proposto audizioni in III Ccp insieme ad altre due PdL su Parco Urbano delle Cantine e Paesaggi delle Produzioni
"Basilicata coast to coast è un cammino regionale cinematografico e paesaggistico che abbiamo voluto innalzare a simbolo dei percorsi lucani inseriti, su nostra proposta, nel Piano delle politiche culturali 2025/2027 approvato dal Consiglio regionale. Ed ora con lapprovazione allunanimità della legge nazionale Cammini dItalia si aprono opportunità che dobbiamo saper cogliere". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Abbiamo messo a terra una proposta che risulta evidente dallordine del giorno della seduta della III Commissione consiliare convocata per mercoledì prossimo. Abbiamo chiesto audizioni per mettere a confronto la Regione, lAPT e il CAI per fare una riflessione ed eventualmente aggiornare la legge regionale 51/2000 sulla valorizzazione dei cammini regionali. Siamo pronti per fare un passo avanti ma riteniamo che prima sia utile il confronto.
E in questo contesto strategico, in III Commissione, sempre mercoledì prossimo partirà liter di due proposte di legge: la riforma della L.R. 12/2010 Istituzione del Parco Urbano delle Cantine di interesse regionale e il sostegno ai Paesaggi delle Produzioni. Passaggi normativi e progettuali che, ad esempio, non si limitano alla richiesta di risorse per concretizzare il Vulture Capitale del Vino, che ci ha visti sostenitori sin dallinizio con evidenti atti in Consiglio, ma offrono condizioni anche strutturali per valorizzare, appunto, paesaggio e produzione".
'Insomma - conclude lesponente del PD - siamo di fronte ad una proposta strategica che mettiamo sul tavolo del confronto e che peraltro potrebbe incrociare anche la proposta di legge che abbiamo depositato, insieme allemendamento approvato nel Piano per le politiche culturali 2025/2027, per la valorizzazione dei dialetti lucani".
|16/02/2026 - ''Stellantis, ev FCA è responsabile di quello che sta avvenendo''
Siamo gli operai che dall'autunno del 2025 stanno presidiando i cancelli della fabbrica ormai chiusa, di proprietà Stellantis, prima ancora di SATA-FCA, affidata alla PMC Automotive nel 2014.
Nel 2010 SATA-FCA fece un'operazione bruttissima, penalizzò e trasferì alc...-->continua
|16/02/2026 - Mongiello: sopralluogo a Tempa Rossa
Si è svolta questa mattina una visita istituzionale presso limpianto TotalEnergies di Tempa Rossa da parte di una delegazione tecnica e politica del Dipartimento Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata. Lincontro rientra nellambito delle ...-->continua
|16/02/2026 - Bardi: fondi per la formazione nelle PMI
Un investimento concreto sulle persone, prima ancora che sulle tecnologie. I 50 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la formazione nelle PMI del Sud rappresentano una boccata dossigeno e una sfida che la Basilicata è ...-->continua
|16/02/2026 - Chiusura Ufficio Postale di Lagonegro: minoranza chiede presidio temporaneo per garantire i servizi
I gruppi consiliari di minoranza Azione e Lagonegro Riparte esprimono forte preoccupazione per la chiusura dellUfficio Postale di Lagonegro, prevista dal 26 febbraio 2026 al 21 aprile 2026, nellambito degli interventi infrastrutturali del Progetto Polis di...-->continua
|16/02/2026 - Favorit, proposta di acquisizione di Demas
Demas da oltre 50 anni punto di riferimento del mercato italiano dei comparti Veterinaria e benessere animale ha presentato la richiesta di acquisizione dello stabilimento Favorit di Tito Scalo.
Ne dà notizia lAssessore allo Sviluppo Economico Frances...-->continua
|16/02/2026 - Matera. Consiglio Comunale: seduta straordinaria del 18 febbraio 2026 ore 17:30
Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 13.02.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 17:30 di mercoledì 18 feb...-->continua
|16/02/2026 - Anci: Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca
Il 18 febbraio al Consiglio regionale la presentazione della campagna ANCI e del Rapporto nazionale. Iniziativa congiunta delle Consigliere di parità regionale e provinciale con ANCI Basilicata.
Si terrà il prossimo 18 febbraio alle ore 10:30, presso la Sa...-->continua
