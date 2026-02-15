-->
La voce della Politica
|Pd di Rotonda, lavori allUfficio Postale: U superchio ruppe u cuperchio
15/02/2026
|U superchio ruppe u cuperchio, è questo un vecchio detto rotondese che spiega bene lattuale situazione dei lavori all'ufficio postale di Rotonda, alloggiato in un piccolo container dai primi giorni di settembre dell'anno scorso. Da quel momento è stata registrata una riduzione di postazioni lavorative al pubblico, da tre ad una, senza il funzionamento del postamat e nessuna sala d'attesa. Il Pd, al riguardo, ha scritto mesi fa al sindaco su questo argomento, come su altri: nessuna risposta, nessuna notizia di prese di posizione della civica amministrazione. Eh sì, perché i lavori di sistemazione dell'ufficio in via delle Frecce Tricolori dovevano terminare prima il 16 dicembre 2025, poi ad inizio febbraio: e ora?
Rotonda è una comunità piccola ma con tante attività ed uffici, una, la sede dell'Ente Parco del Pollin,o ha carattere nazionale: per cui, non merita assolutamente questo trattamento. Sono circa sei mesi che sono in corso i lavori in argomento, che sicuramente sono necessari ma non si possono protrarre più mentre la gente aspetta all'aperto di entrare nel piccolo container e parliamo di persone anziane, a volte anche con problemi di salute.
Speravamo che un ufficio storico e centrale, con unaffluenza notevole come quello di Rotonda, potesse aprire in alcune giornate anche nel pomeriggio e fummo all'epoca fautori di una petizione a riguardo, ma adesso ci troviamo di fronte a questa situazione che è davvero, ma davvero, incresciosa.
Per cui, ci auguriamo che i lavori terminino al più presto e che si arrivi in futuro anche ad unapertura pomeridiana.
