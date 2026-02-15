U superchio ruppe u cuperchio, è questo un vecchio detto rotondese che spiega bene lattuale situazione dei lavori all'ufficio postale di Rotonda, alloggiato in un piccolo container dai primi giorni di settembre dell'anno scorso. Da quel momento è stata registrata una riduzione di postazioni lavorative al pubblico, da tre ad una, senza il funzionamento del postamat e nessuna sala d'attesa. Il Pd, al riguardo, ha scritto mesi fa al sindaco su questo argomento, come su altri: nessuna risposta, nessuna notizia di prese di posizione della civica amministrazione. Eh sì, perché i lavori di sistemazione dell'ufficio in via delle Frecce Tricolori dovevano terminare prima il 16 dicembre 2025, poi ad inizio febbraio: e ora?

Rotonda è una comunità piccola ma con tante attività ed uffici, una, la sede dell'Ente Parco del Pollin,o ha carattere nazionale: per cui, non merita assolutamente questo trattamento. Sono circa sei mesi che sono in corso i lavori in argomento, che sicuramente sono necessari ma non si possono protrarre più mentre la gente aspetta all'aperto di entrare nel piccolo container e parliamo di persone anziane, a volte anche con problemi di salute.

Speravamo che un ufficio storico e centrale, con unaffluenza notevole come quello di Rotonda, potesse aprire in alcune giornate anche nel pomeriggio e fummo all'epoca fautori di una petizione a riguardo, ma adesso ci troviamo di fronte a questa situazione che è davvero, ma davvero, incresciosa.

Per cui, ci auguriamo che i lavori terminino al più presto e che si arrivi in futuro anche ad unapertura pomeridiana.