Le recenti comunicazioni relative ai servizi sanitari nellarea sud della provincia di Potenza rappresentano un primo, significativo segnale di attenzione verso un territorio che da tempo denuncia carenze e criticità.



È tuttavia doveroso ricordare che tali risultati non sono frutto di iniziative spontanee o di scelte isolate, ma giungono dopo settimane di mobilitazione dei sindaci e delle comunità locali, nonché del lavoro svolto anche da Basilicata Casa Comune allinterno del Comitato per la sanità. Quando i territori si organizzano e rivendicano con determinazione risposte concrete, qualcosa finalmente si muove.



Va inoltre precisato che parte dei servizi oggi annunciati non costituisce una novità, bensì il ripristino di attività già operative prima della fase pandemica e successivamente sospese. È certamente positivo che vengano riattivate, ma si tratta di un ritorno alla normalità, non di un reale avanzamento strutturale del sistema sanitario.



Riteniamo, inoltre, che dopo dieci anni di responsabilità amministrativa a livello locale e sette anni di governo regionale, non sia più utile né credibile continuare a richiamare genericamente responsabilità del passato. Chi governa da un periodo così lungo ha il dovere di assumersi pienamente la responsabilità delle scelte compiute e dei risultati conseguiti, evitando letture divisive o contrapposizioni tra territori che condividono gli stessi bisogni.



Larea sud non ha bisogno di competizioni tra comuni né di polemiche politiche. Ha bisogno di servizi stabili, strutturali e garantiti nel tempo: un 118 sempre pienamente medicalizzato, lattivazione concreta dellOspedale di Comunità, il rafforzamento dellHub di riferimento e un potenziamento reale della medicina territoriale.



Basilicata Casa Comune di Senise continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa utile al rafforzamento effettivo della sanità nelle aree interne, nella convinzione che solo attraverso un impegno costante, serio e responsabile si possano ottenere risultati duraturi.