La voce della Politica
|Formazione e orientamento, un Open Day a Tempa Rossa per gli studenti
9/02/2026
|TotalEnergies EP Italia ha accolto una delegazione dellIstituto comprensivo Satriano - Brienza, composta da 27 studenti e 4 docenti della Scuola secondaria di primo grado, per una giornata di orientamento alla scoperta del sito di Tempa Rossa e delle opportunità formative del territorio.
Liniziativa, organizzata come Open Day, è stata pensata per avvicinare le giovani generazioni al tessuto industriale locale. La visita - programmata solo in aree esterne delle installazioni petrolifere, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza - ha fornito agli studenti una panoramica sul funzionamento dellimpianto, sulle attività di Social investment e sullecosistema formativo e produttivo del territorio.
La giornata si inserisce nelle attività che TotalEnergies dedica al mondo della scuola, con un focus specifico su tre obiettivi: favorire la scoperta del patrimonio industriale e tecnologico lucano; promuovere una maggiore consapevolezza dellecosistema lavorativo e formativo regionale; supportare gli studenti a maturare una scelta più informata del successivo ciclo di studi.
Il programma ha previsto laccoglienza al Centro di Formazione di TotalEnergies a Corleto Perticara, dove si sono svolte la sessione introduttiva HSE e la presentazione del progetto Tempa Rossa. Al loro termine, sono seguiti gli spostamenti verso le aree esterne del Centro Olio e del Centro di Stoccaggio GPL. Un team TotalEnergies ha accompagnato la delegazione per lintera giornata.
