-->
|
La voce della Politica
|Parte da Picerno limpegno della Basilicata per la Plusdotazione
9/02/2026
|La Basilicata potrebbe essere la prima regione dItalia a dotarsi di uno strumento legislativo che riconosca e tuteli i bambini ad alto potenziale cognitivo, valorizzando talenti e peculiarità che, troppo spesso, rimangono inespressi.
E questo limpegno condiviso nel corso dellincontro che si è svolto nellauditorium dellistituto comprensivo di Picerno dal titolo Alla scoperta della plusdotazione, a cui hanno preso parte la Garante regionale dellInfanzia e delladolescenza, Rossana Mignoli, la sindaca Margerita Scavone, il dirigente Scolastico, Vincenzo Vasti, la vice presidente regionale dellOrdine degli Psicologi, Mariateresa Muscillo, la psicologa e responsabile del Centro Anchio, Ilaria Imbrogno, e la dottoressa Agata Vasta, referente per la Basilicata dellassociazione nazionale Step-Net, impegnata nel supporto ai bambini e ai ragazzi plusdotati e alle loro famiglie.
archivio
|La Voce della Politica
|9/02/2026 - Lagonegro, Lacorazza: ci uniamo al messaggio di Latronico e Spera
Il capogruppo del Pd: Vicinanza alla famiglia della donna deceduta. Aver attivato i protocolli al fine di analizzare liter clinico non contrasta con la consapevolezza che il lavoro del personale sanitario sia orientato alla tutela della salute in un presidio ospedaliero che...-->continua
|
|
|9/02/2026 - Al via i lavori della S.P. ex SS 93 Appulo-Lucana
Partiranno domani, 10 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. ex SS 93 Appulo-Lucana, dall'incrocio con la SP 72 fino a San Nicola di Pietragalla.
A darne notizia il Presidente della Provincia di Potenza, Christi...-->continua
|
|
|9/02/2026 - Parte da Picerno limpegno della Basilicata per la Plusdotazione
La Basilicata potrebbe essere la prima regione dItalia a dotarsi di uno strumento legislativo che riconosca e tuteli i bambini ad alto potenziale cognitivo, valorizzando talenti e peculiarità che, troppo spesso, rimangono inespressi.
E questo limpe...-->continua
|
|
|9/02/2026 - USC, Unione Sanità Convenzionata: Governare lurgenza per salvare il PSR appena approvato
Nella sanità lucana cè una frattura che non può più essere ignorata: da un lato la necessità di programmare il futuro, dallaltro lurgenza di rispondere ai bisogni immediati della popolazione. Troppo spesso queste due dimensioni vengono contrapposte, come se...-->continua
|
|
|9/02/2026 - Fismic-Stellantis: investire anche sulle motorizzazioni termiche
La notizia del tonfo del titolo Stellantis (- 24%) ha destato allarmismo tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Dura la presa di posizione della Fismic-Confsal Basilicata che non ha dubbi sullartefice di questa debacle finanziaria.
E il risult...-->continua
|
|
|9/02/2026 - Bit Milano, Casino: Partecipazione Apt opportunità straordinaria
"La presenza dell'APT Basilicata alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio, rappresenta un'occasione straordinaria per promuovere le eccellenze del nostro territorio e consolidare la Basilicata come meta turistica di p...-->continua
|
|
|8/02/2026 - Tartufo: anche Carbone all'iniziativa a Sant'Angelo Le Fratte
Ieri, sabato 7 febbraio 2026, a SantAngelo Le Fratte, il Comune di Carbone ha partecipato al convegno organizzato dallAssociazione Le Spore Lucane e dal Comune di Sant'Angelo Le Fratte, un momento di confronto dedicato a una delle risorse più importanti dell...-->continua
|
|