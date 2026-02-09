-->

Parte da Picerno limpegno della Basilicata per la Plusdotazione

9/02/2026

La Basilicata potrebbe essere la prima regione dItalia a dotarsi di uno strumento legislativo che riconosca e tuteli i bambini ad alto potenziale cognitivo, valorizzando talenti e peculiarità che, troppo spesso, rimangono inespressi.

E questo limpegno condiviso nel corso dellincontro che si è svolto nellauditorium dellistituto comprensivo di Picerno dal titolo Alla scoperta della plusdotazione, a cui hanno preso parte la Garante regionale dellInfanzia e delladolescenza, Rossana Mignoli, la sindaca Margerita Scavone, il dirigente Scolastico, Vincenzo Vasti, la vice presidente regionale dellOrdine degli Psicologi, Mariateresa Muscillo, la psicologa e responsabile del Centro Anchio, Ilaria Imbrogno, e la dottoressa Agata Vasta, referente per la Basilicata dellassociazione nazionale Step-Net, impegnata nel supporto ai bambini e ai ragazzi plusdotati e alle loro famiglie.



9/02/2026 - Parte da Picerno limpegno della Basilicata per la Plusdotazione

