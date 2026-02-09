-->
|La Regione rinnova il suo impegno a favore della cultura e dei giovani. Si offre La Regione Basilicata rinnova il suo impegno a favore della cultura e delle giovani generazioni attraverso il lancio dellAvviso Pubblico Residenze Musicali. Liniziativa, ormai consolidata come modello di eccellenza nel panorama regionale, offre a giovani artisti residenti in Basilicata lopportunità di accedere a percorsi di alta formazione presso il prestigioso Centro Europeo di Toscolano (CET), lassociazione no-profit fondata da Mogol e riconosciuta dal Ministero della Cultura come Centro di Interesse Pubblico. Lobiettivo dellazione regionale è sostenere il capitale umano lucano, favorendo il perfezionamento artistico e linserimento lavorativo nel comparto dello spettacolo. Il progetto prevede lassegnazione di borse di studio per la partecipazione a laboratori intensivi in modalità full immersion presso la sede del CET ad Avigliano Umbro, focalizzati sui profili di interprete, compositore, autore di testi e produzione musicale. Attraverso questa iniziativa, lAmministrazione regionale intende promuovere la conoscenza del patrimonio culturale popolare e fornire strumenti concreti per la creazione e lanimazione di spazi laboratorio, rispondendo alle esigenze dei giovani in cerca di percorsi professionalizzanti.
Le Residenze Musicali rappresentano un investimento strategico sulle competenze creative dei residenti nel territorio lucano, unendo la sperimentazione artistica alla partecipazione attiva degli studenti. I candidati saranno selezionati mediante pubblica audizione e potranno accedere ai corsi attraverso le borse di studio messe a disposizione dalla Regione, garantendo così un approccio inclusivo e meritocratico.
Tra gli obiettivi si annovera lauspicio di favorire la formazione, il perfezionamento e il successivo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei giovani residenti nel territorio della Basilicata nel settore della musica, di interpretazione e di arrangiamento e composizione musicale mirante a sviluppare il capitale umano dei giovani residenti nel territorio lucano, che preveda la partecipazione ad attività residenziali di sperimentazione e perfezionamento musicale.
|