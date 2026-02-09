-->
|Lagonegro, Lacorazza: ci uniamo al messaggio di Latronico e Spera
9/02/2026
|Il capogruppo del Pd: Vicinanza alla famiglia della donna deceduta. Aver attivato i protocolli al fine di analizzare liter clinico non contrasta con la consapevolezza che il lavoro del personale sanitario sia orientato alla tutela della salute in un presidio ospedaliero che resta essenziale per la Basilicata
Un segnale giusto e condivisibile è la visita dellassessore Cosimo Latronico e del direttore generale dellAOR San Carlo, Giuseppe Spera presso lospedale di Lagonegro. Ci uniamo alla solidarietà e alla vicinanza alla famiglia della donna deceduta che spezza la felicità della vita e delle vite dei suoi cari. Lo dichiara il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.
Aver attivato i protocolli al fine di analizzare liter clinico e di collaborare con le autorità competenti per laccertamento di eventuali responsabilità conclude Lacorazza - non contrasta, in un clima di comprensibile attenzione e tensione, con la consapevolezza che il lavoro del personale sanitario sia orientato alla tutela della salute in un presidio ospedaliero che resta essenziale per la Basilicata, in particolare per larea sud della nostra Regione.
