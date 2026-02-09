Il capogruppo del Pd: Vicinanza alla famiglia della donna deceduta. Aver attivato i protocolli al fine di analizzare liter clinico non contrasta con la consapevolezza che il lavoro del personale sanitario sia orientato alla tutela della salute in un presidio ospedaliero che resta essenziale per la Basilicata







Un segnale giusto e condivisibile è la visita dellassessore Cosimo Latronico e del direttore generale dellAOR San Carlo, Giuseppe Spera presso lospedale di Lagonegro. Ci uniamo alla solidarietà e alla vicinanza alla famiglia della donna deceduta che spezza la felicità della vita e delle vite dei suoi cari. Lo dichiara il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



Aver attivato i protocolli al fine di analizzare liter clinico e di collaborare con le autorità competenti per laccertamento di eventuali responsabilità  conclude Lacorazza - non contrasta, in un clima di comprensibile attenzione e tensione, con la consapevolezza che il lavoro del personale sanitario sia orientato alla tutela della salute in un presidio ospedaliero che resta essenziale per la Basilicata, in particolare per larea sud della nostra Regione.