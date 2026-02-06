-->

Liste dattesa, Vizziello: ''Latronico prenda esempio da Decaro''

6/02/2026

Il neo presidente della Regione Puglia, fresco di insediamento, come primo atto di governo ha emanato un provvedimento diretto ad abbattere le liste dattesa attraverso lapertura straordinaria degli ambulatori anche di sera e nei giorni di sabato e domenica. Un comportamento, quello di De Caro, che speriamo possa essere di esempio per chi, come Latronico, a quasi due anni dalla nomina allassessorato alla Salute della Regione Basilicata non è stato ancora in grado di rendere operativo in tutto il territorio regionale un piano contro le liste di attesa in grado di mettere a valore tutte le risorse stanziate dal Governo Meloni per superare il problema dei problemi della sanità lucana.

E quanto afferma, in una nota, il capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello.



Appena insediatosi Antonio Decaro ha pensato bene di dedicare alle esigenze di salute dei cittadini pugliesi il primo atto del suo governo - sottolinea Vizziello - affrontando le liste dattesa che rappresentano una vera e propria barriera di accesso ai servizi sanitari e mettono i cittadini di fronte allalternativa secca di rinunciare alle cure o di mettere mano al portafoglio per ricevere prestazioni che il servizio sanitario eroga in tempi biblici.



Ampliare le fasce orarie nelle quali è possibile effettuare visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, estendendole anche alla sera e al weekend è un passo in avanti nella direzione delle esigenze di cura dei cittadini, oltre che loggetto di una mozione depositata in Consiglio regionale da Basilicata Casa Comune a giugno 2024 e mai discussa - ricorda Vizziello - ma questa misura deve essere attuata attraverso un piano che sia frutto di concertazione con le organizzazioni sindacali delle categorie professionali coinvolte, deve contenere una indicazione chiara delle risorse disponibili e soprattutto prevedere una applicazione in tutta la regione, non in una parte sola di essa.



Purtroppo, dobbiamo registrare come queste condizioni non siano state a tuttoggi poste in essere da chi è Assessore alla Salute della Regione Basilicata da quasi due anni - conclude Vizziello - con il rischio che anche le nuove risorse stanziate dal Governo centrale, come i 143 milioni di euro previsti dalla Legge di Bilancio 2026 per accorciare i tempi di erogazione di visite mediche ed esami di laboratorio, non si traducono in reali benefici per i cittadini.




