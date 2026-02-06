-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Martedì 10 febbraio si riunisce il Consiglio regionale

6/02/2026

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 15:00, nell'Aula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale.

Allordine del giorno lattività ispettiva con interrogazioni e interpellanze.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla anche attraverso il profilo X.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
6/02/2026 - Liste dattesa, Vizziello: ''Latronico prenda esempio da Decaro''

Il neo presidente della Regione Puglia, fresco di insediamento, come primo atto di governo ha emanato un provvedimento diretto ad abbattere le liste dattesa attraverso lapertura straordinaria degli ambulatori anche di sera e nei giorni di sabato e domenica. Un comportamen...-->continua
6/02/2026 - TPL, Picerno: Inseriti due nuovi capolinea autobus a Balvano

Si è riusciti a raggiungere un risultato concreto e atteso dalla comunità, con linserimento di due nuovi capolinea di autobus sul territorio comunale di Balvano. Esprimo grande soddisfazione per questo spostamento, la cui attivazione è prevista a partire dal...-->continua
6/02/2026 - A Venosa, il sindaco Mollica incontra gli amministratori di Acquedotto Lucano

Ieri presso il Palazzo di Città di Venosa si è tenuto un incontro tra il Direttore Generale di Acquedotto Lucano, dott. Luigi Cerciello Renna, accompagnato dallo staff aziendale e dal Direttore dellArea Commerciale dott. Pasquale Ronga, e il Sindaco di Venosa...-->continua
6/02/2026 - Il cordoglio di Vincenzo Taddei e Guido Viceconte per la scomparsa del senatore Salvatore Mazzaracchio

Di seguito, il messaggio di cordoglio di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, e Guido Viceconte, Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri di Forza Italia, per la scomparsa del senatore Salvatore Mazzaracchio.

«La sco...-->continua
6/02/2026 - FI Giovani Basilicata si congratula con Taddei per l'incarico nel Comitato Giovani Garantisti per il Sì al referendum

Forza Italia Giovani Basilicata esprime le più sentite congratulazioni a Roberta Taddei, Responsabile nazionale dei rapporti esterni di Forza Italia Giovani, per la sua individuazione quale consigliere direttivo del Comitato Giovani Garantisti per il Sì, impeg...-->continua
6/02/2026 - La Provincia di Matera alla BIT di Milano con una conferenza dedicata alla promozione integrata dei 31 Comuni

Insieme per Matera e provincia: progettare il futuro del territorio è il tema della conferenza in programma martedì 10 febbraio, alle ore 10.30, alla BIT  Borsa Internazionale del Turismo  di Milano, nello stand dellAPT Basilicata. La Provincia di Matera ...-->continua
6/02/2026 - Basilicata. Martedì 10 febbraio si riunisce il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 15:00, nell'Aula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale.

Allordine del giorno lattività ispettiva con interrogazioni e i...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo