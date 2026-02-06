Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 15:00, nell'Aula Dinardo, al piano terra del Palazzo della Giunta regionale.



Allordine del giorno lattività ispettiva con interrogazioni e interpellanze.



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su PC, smartphone e tablet) sui siti del Consiglio regionale e della Regione Basilicata. Sarà inoltre possibile seguirla anche attraverso il profilo X.