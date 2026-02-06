Di seguito, il messaggio di cordoglio di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, e Guido Viceconte, Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri di Forza Italia, per la scomparsa del senatore Salvatore Mazzaracchio.



«La scomparsa del senatore Salvatore Mazzaracchio rappresenta una grave perdita per il Paese e per la comunità politica di Forza Italia. È stata una persona dalle grandi qualità umane e politiche, con la quale negli anni abbiamo collaborato sinergicamente. Con il suo impegno ha contribuito alla nascita di Forza Italia in Basilicata e in Puglia, credendo fortemente in un progetto politico che avrebbe poi determinato un cambio di passo negli equilibri della politica nazionale. Deputato nella XV legislatura e senatore nella XVI, ha sempre operato in maniera responsabile, avveduta, nel profondo rispetto delle istituzioni e del ruolo che gli elettori gli hanno attribuito e coerentemente con i valori, i principi e gli ideali di Forza Italia.



Ci uniamo al profondo dolore che ha colpito la famiglia e partecipiamo, con commozione, al lutto.»