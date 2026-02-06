-->

TPL, Picerno: Inseriti due nuovi capolinea autobus a Balvano

6/02/2026

Si è riusciti a raggiungere un risultato concreto e atteso dalla comunità, con linserimento di due nuovi capolinea di autobus sul territorio comunale di Balvano. Esprimo grande soddisfazione per questo spostamento, la cui attivazione è prevista a partire dal 9 febbraio 2026, un intervento fortemente richiesto dai cittadini di Balvano e maturato al termine di un percorso di confronto costante con il territorio. Lo afferma il consigliere regionale di FI, Fernando Picerno, precisando che: la modifica del servizio, realizzata dal dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata e dallAssessorato competente, previa mia forte sollecitazione rappresenta una risposta concreta a una criticità che incideva da tempo sulla mobilità quotidiana della comunità locale e che, con lentrata in vigore delle nuove corse, consentirà un miglioramento significativo dellaccessibilità del paese e dei collegamenti con le principali direttrici regionali.

"Questo - prosegue il Consigliere - nel giro di un paio di mesi. Una risposta tempestiva che è la dimostrazione di come lazione istituzionale debba fondarsi sullascolto e sulla capacità di intercettare i bisogni reali delle comunità. Il compito delle Istituzioni non può limitarsi a una gestione amministrativa, ma deve tradursi in un impegno quotidiano volto a comprendere le esigenze dei territori e a trasformarle in interventi concreti.

È in questa prospettiva - prosegue il Consigliere - che ho preso particolarmente a cuore la problematica segnalata dai cittadini di Balvano, seguendola con attenzione, costanza e determinazione e facendomi promotore, nelle sedi opportune, di una soluzione che potesse rispondere in modo efficace alle richieste avanzate. Questo risultato conferma limportanza strategica delle infrastrutture e, in particolare, del settore della mobilità, considerato un elemento essenziale per garantire pari diritti e opportunità a tutti i cittadini lucani.

Un sistema di trasporti pubblico efficiente e capillare rappresenta, infatti, una condizione indispensabile per assicurare laccesso al lavoro, allistruzione, ai servizi sanitari e amministrativi, oltre a costituire uno strumento fondamentale per contrastare lisolamento e lo spopolamento dei centri più interni. La mobilità - conclude il Consigliere - non è soltanto una questione tecnica o logistica, ma un fattore di coesione territoriale e di sviluppo, capace di tenere insieme le diverse realtà della regione.




