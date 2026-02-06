-->
|
La voce della Politica
|TPL, Picerno: Inseriti due nuovi capolinea autobus a Balvano
6/02/2026
|Si è riusciti a raggiungere un risultato concreto e atteso dalla comunità, con linserimento di due nuovi capolinea di autobus sul territorio comunale di Balvano. Esprimo grande soddisfazione per questo spostamento, la cui attivazione è prevista a partire dal 9 febbraio 2026, un intervento fortemente richiesto dai cittadini di Balvano e maturato al termine di un percorso di confronto costante con il territorio. Lo afferma il consigliere regionale di FI, Fernando Picerno, precisando che: la modifica del servizio, realizzata dal dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata e dallAssessorato competente, previa mia forte sollecitazione rappresenta una risposta concreta a una criticità che incideva da tempo sulla mobilità quotidiana della comunità locale e che, con lentrata in vigore delle nuove corse, consentirà un miglioramento significativo dellaccessibilità del paese e dei collegamenti con le principali direttrici regionali.
"Questo - prosegue il Consigliere - nel giro di un paio di mesi. Una risposta tempestiva che è la dimostrazione di come lazione istituzionale debba fondarsi sullascolto e sulla capacità di intercettare i bisogni reali delle comunità. Il compito delle Istituzioni non può limitarsi a una gestione amministrativa, ma deve tradursi in un impegno quotidiano volto a comprendere le esigenze dei territori e a trasformarle in interventi concreti.
È in questa prospettiva - prosegue il Consigliere - che ho preso particolarmente a cuore la problematica segnalata dai cittadini di Balvano, seguendola con attenzione, costanza e determinazione e facendomi promotore, nelle sedi opportune, di una soluzione che potesse rispondere in modo efficace alle richieste avanzate. Questo risultato conferma limportanza strategica delle infrastrutture e, in particolare, del settore della mobilità, considerato un elemento essenziale per garantire pari diritti e opportunità a tutti i cittadini lucani.
Un sistema di trasporti pubblico efficiente e capillare rappresenta, infatti, una condizione indispensabile per assicurare laccesso al lavoro, allistruzione, ai servizi sanitari e amministrativi, oltre a costituire uno strumento fondamentale per contrastare lisolamento e lo spopolamento dei centri più interni. La mobilità - conclude il Consigliere - non è soltanto una questione tecnica o logistica, ma un fattore di coesione territoriale e di sviluppo, capace di tenere insieme le diverse realtà della regione.
|
