La voce della Politica
La Provincia di Matera alla BIT di Milano con una conferenza dedicata alla promozione integrata dei 31 Comuni
6/02/2026
|Insieme per Matera e provincia: progettare il futuro del territorio è il tema della conferenza in programma martedì 10 febbraio, alle ore 10.30, alla BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nello stand dellAPT Basilicata. La Provincia di Matera sarà protagonista con un appuntamento pensato per mettere al centro il turismo come risorsa strategica e leva di sviluppo per lintera area provinciale.
Lincontro nasce con un obiettivo chiaro: sostenere e rafforzare la promozione e lattrattività dei 31 Comuni della provincia attraverso unazione sinergica, capace di valorizzare identità, eccellenze e potenzialità in una visione unitaria. Un percorso condiviso che punta a consolidare la presenza della Basilicata sui mercati nazionali e internazionali, favorendo una narrazione coerente e competitiva del territorio.
La conferenza rappresenterà inoltre un focus dedicato al turismo, settore considerato a pieno titolo una risorsa imprescindibile per la regione e un volano fondamentale per la crescita economica, sociale e culturale. Lobiettivo è mettere in rete esperienze, strategie e progettualità, promuovendo un modello di sviluppo che unisca innovazione, sostenibilità e identità locale.
La BIT è una vetrina internazionale di grande valore ha dichiarato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini e la nostra presenza vuole testimoniare la volontà di costruire un percorso condiviso tra tutti i Comuni del territorio. Solo attraverso una strategia unitaria possiamo rafforzare la nostra attrattività, valorizzare le nostre eccellenze e offrire nuove opportunità di crescita alle comunità locali. Matera e la sua provincia hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste nel panorama turistico nazionale e internazionale, e questa conferenza rappresenta un passo importante in quella direzione.
Lappuntamento alla BIT sarà dunque unoccasione per presentare visioni, strumenti e prospettive future, con lintento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locali, nella consapevolezza che solo insieme è possibile costruire un futuro solido e attrattivo per Matera e la sua provincia.
Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione, Vito Bardi, della Direttrice dellAPT Basilicata, Margherita Sarli, e del Presidente Mancini, gli interventi dei sindaci del Materano.
Nel corso dellevento verrà inoltre proiettato un video promozionale commissionato dalla Provincia di Matera.
