La voce della Politica

La Provincia di Matera alla BIT di Milano con una conferenza dedicata alla promozione integrata dei 31 Comuni

6/02/2026

Insieme per Matera e provincia: progettare il futuro del territorio è il tema della conferenza in programma martedì 10 febbraio, alle ore 10.30, alla BIT  Borsa Internazionale del Turismo  di Milano, nello stand dellAPT Basilicata. La Provincia di Matera sarà protagonista con un appuntamento pensato per mettere al centro il turismo come risorsa strategica e leva di sviluppo per lintera area provinciale.

Lincontro nasce con un obiettivo chiaro: sostenere e rafforzare la promozione e lattrattività dei 31 Comuni della provincia attraverso unazione sinergica, capace di valorizzare identità, eccellenze e potenzialità in una visione unitaria. Un percorso condiviso che punta a consolidare la presenza della Basilicata sui mercati nazionali e internazionali, favorendo una narrazione coerente e competitiva del territorio.

La conferenza rappresenterà inoltre un focus dedicato al turismo, settore considerato a pieno titolo una risorsa imprescindibile per la regione e un volano fondamentale per la crescita economica, sociale e culturale. Lobiettivo è mettere in rete esperienze, strategie e progettualità, promuovendo un modello di sviluppo che unisca innovazione, sostenibilità e identità locale.

La BIT è una vetrina internazionale di grande valore  ha dichiarato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini  e la nostra presenza vuole testimoniare la volontà di costruire un percorso condiviso tra tutti i Comuni del territorio. Solo attraverso una strategia unitaria possiamo rafforzare la nostra attrattività, valorizzare le nostre eccellenze e offrire nuove opportunità di crescita alle comunità locali. Matera e la sua provincia hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste nel panorama turistico nazionale e internazionale, e questa conferenza rappresenta un passo importante in quella direzione.

Lappuntamento alla BIT sarà dunque unoccasione per presentare visioni, strumenti e prospettive future, con lintento di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locali, nella consapevolezza che solo insieme è possibile costruire un futuro solido e attrattivo per Matera e la sua provincia.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione, Vito Bardi, della Direttrice dellAPT Basilicata, Margherita Sarli, e del Presidente Mancini, gli interventi dei sindaci del Materano.

Nel corso dellevento verrà inoltre proiettato un video promozionale commissionato dalla Provincia di Matera.



