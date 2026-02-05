-->
La voce della Politica
Accordo Coesione, in arrivo 180 milioni
5/02/2026
|Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione per la firma dellAtto integrativo allAccordo per la Coesione, siglato oggi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo passaggio ufficiale sblocca risorse strategiche fondamentali per il futuro del territorio lucano, nellambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20212027. LAtto integrativo, in particolare, prevede un pacchetto di 55 progettualità, suddivise in 34 interventi strategici e 21 linee di azione. Limporto complessivo stanziato è di 180.095.213,72 euro, finanziato tramite il Fondo di Rotazione (Legge n. 183/1987). Con questa firma rafforziamo concretamente il percorso di crescita della nostra regione sottolinea il Presidente Bardi -. Si tratta di risorse che ci consentiranno di concretizzare interventi mirati a sostenere la competitività delle nostre imprese, migliorare i servizi ai cittadini e accelerare la transizione ecologica e digitale della Basilicata.
Le risorse sono state distribuite su 11 aree tematiche chiave per garantire uno sviluppo armonioso e inclusivo, comprendendo settori come ambiente, cultura, territorio, mobilità, sostegno alle imprese, salute e ricerca. Lobiettivo dellAccordo è la riduzione dei divari territoriali e il consolidamento di un modello di sviluppo sostenibile. Tra le linee di azione, 17 riguardano interventi strutturali che avranno ricadute dirette sulla qualità della vita dei lucani e sul rafforzamento delle infrastrutture pubbliche. LAtto integrativo conclude Bardi rappresenta una leva fondamentale per linnovazione e per il consolidamento delle politiche di sviluppo. Continueremo a lavorare affinché ogni euro investito si traduca in opportunità concrete per le famiglie e le imprese della Basilicata.
