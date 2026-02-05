Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione per la firma dellAtto integrativo allAccordo per la Coesione, siglato oggi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo passaggio ufficiale sblocca risorse strategiche fondamentali per il futuro del territorio lucano, nellambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20212027. LAtto integrativo, in particolare, prevede un pacchetto di 55 progettualità, suddivise in 34 interventi strategici e 21 linee di azione. Limporto complessivo stanziato è di 180.095.213,72 euro, finanziato tramite il Fondo di Rotazione (Legge n. 183/1987). Con questa firma rafforziamo concretamente il percorso di crescita della nostra regione  sottolinea il Presidente Bardi -. Si tratta di risorse che ci consentiranno di concretizzare interventi mirati a sostenere la competitività delle nostre imprese, migliorare i servizi ai cittadini e accelerare la transizione ecologica e digitale della Basilicata.

Le risorse sono state distribuite su 11 aree tematiche chiave per garantire uno sviluppo armonioso e inclusivo, comprendendo settori come ambiente, cultura, territorio, mobilità, sostegno alle imprese, salute e ricerca. Lobiettivo dellAccordo è la riduzione dei divari territoriali e il consolidamento di un modello di sviluppo sostenibile. Tra le linee di azione, 17 riguardano interventi strutturali che avranno ricadute dirette sulla qualità della vita dei lucani e sul rafforzamento delle infrastrutture pubbliche. LAtto integrativo  conclude Bardi  rappresenta una leva fondamentale per linnovazione e per il consolidamento delle politiche di sviluppo. Continueremo a lavorare affinché ogni euro investito si traduca in opportunità concrete per le famiglie e le imprese della Basilicata.