-->
|
La voce della Politica
|Bardi-Tajani, incontro su Matera 2026
5/02/2026
|Matera si rimette al centro di quel "mare nostrum" che per millenni è stato culla di civiltà. Oggi, a Roma, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per tracciare la rotta verso lo status di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo insieme alla marocchina Tetuan. Un incontro istituzionale che blinda il ruolo della Basilicata come piattaforma strategica della politica estera italiana. Al centro del colloquio il programma "Terre Immerse" e la visione di una Matera che, dopo il successo del 2019, si riscopre laboratorio di pace. Il Ministro Tajani ha ribadito il peso specifico dell'operazione, sottolineando come la cultura sia la "moneta pregiata" della cooperazione internazionale: "Il Mediterraneo è una priorità strategica della nostra politica estera. La cultura e il dialogo interculturale sono una leva formidabile di diplomazia, di cooperazione e collaborazione politica anche fra territori. Possono essere un fattore strategico per rafforzare i processi politici ed economici. Lavoreremo, anche grazie a questa iniziativa, a un Mediterraneo che sia un vero spazio di pace e di civiltà millenario, fatto di connessioni profonde che rinnoveremo insieme".
Bardi ha evidenziato come la sfida del 2026 rappresenti la naturale evoluzione di un percorso identitario che non si ferma ai confini regionali. Il governatore ha tracciato un parallelismo tra la vocazione della città e le grandi strategie nazionali, citando esplicitamente il Piano Mattei: Matera non è un simbolo statico, ma una scelta politica che colloca l'Italia al centro di una visione di dialogo. Con la coppia Matera-Tetuan - ha aggiunto Bardi - rendiamo visibile un Mediterraneo non diviso, ma interdipendente. La nostra visione, racchiusa nel concept 'Terre Immerse', interpreta il Mediterraneo non solo come spazio geografico, ma come ambiente umano condiviso. Matera, città dell'entroterra, diventa metafora di un mare che vive nelle relazioni e nelle comunità.
Il Presidente ha richiamato un'eredità nobile, quella di Adriano Olivetti, che proprio a Matera negli anni Cinquanta cercò di costruire una nuova idea di sviluppo: Raccogliamo e attualizziamo quella lezione: una cultura diffusa, capace di trasformare lidentità locale in leva di coesione. Matera 2026 è coerente con limpianto del Piano Mattei: la cultura accompagna i processi economici con gli scambi di conoscenza tra società civili.
Il cronoprogramma di Matera 2026 è già fitto. Larchitettura del programma culturale prevede una piattaforma aperta a università, scuole e cittadini, culminando nella cerimonia inaugurale del 20 marzo 2026. Un atto che Bardi definisce "politico e simbolico", con la partecipazione delle massime istituzioni nazionali, per sancire il ruolo dell'Italia come protagonista del dialogo euro-mediterraneo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/02/2026 - Accordo Coesione, in arrivo 180 milioni
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime soddisfazione per la firma dellAtto integrativo allAccordo per la Coesione, siglato oggi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo passaggio ufficiale sblocca risorse strategiche fondamentali per il futuro del ter...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Bardi-Tajani, incontro su Matera 2026
Matera si rimette al centro di quel "mare nostrum" che per millenni è stato culla di civiltà. Oggi, a Roma, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per tracciare la rotta verso lo statu...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Misure specifiche per le auto elettriche made in Eu
L'appello all'Europa degli amministratori delegati di Stellantis e Volkswagen, Antonio Filosa e Oliver Blume, per mettere a punto specifiche misure di sostegno per le auto elettriche 'made in Europe' immatricolati nell'Ue, trova pieno e convinto sostegno nell...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Sanità di prossimità: incontro tra Asp e Anci
Investimenti in sanità, Pnrr, Case di comunità. Sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto in regione tra il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis e i sindaci dei cento comuni aderenti all'Anci e rientranti nel territor...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Fondi per la messa in sicurezza della Pozzitello-San Basilio:servono tempi certi
Si è tenuta ieri in Terza Commissione Consiliare presso la sede del Consiglio regionale laudizione del Sindaco Domenico Albano, del Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture Antonio Altomon...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Comune di Potenza: Falotico ci ripensa e ritira le dimissioni
A Potenza lassessore comunale Roberto Falotico ha ritirato le dimissioni presentate nei giorni scorsi, dopo un chiarimento con il sindaco Vincenzo Telesca a Palazzo di Città. Falotico ha precisato che la decisione era dovuta a motivi personali e non a tension...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Viabilità provinciale, Giordano e Mancini: sì allanticipo fondi con contributo sugli interessi
Nel corso della Commissione regionale abbiamo appreso che non esiste ancora una data certa per il trasferimento dei fondi FSC destinati alla viabilità dalla Regione Basilicata alle Province. Alla luce di questa situazione e considerato limpegno assunto dalla...-->continua
|
|