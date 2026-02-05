Investimenti in sanità, Pnrr, Case di comunità. Sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto in regione tra il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis e i sindaci dei cento comuni aderenti all'Anci e rientranti nel territorio di competenza aziendale.

De Filippis, in un'ottica di dialogo e collaborazione, ha chiesto al Presidente dell'Associazione dei Comuni Gerardo Larocca di ripristinare la conferenza dei sindaci per poter intercettare al meglio le domande dei cittadini e le risposte del sistema sanitario.

Sulle case di comunità, il Dg ha evidenziato che il target di completamento delle strutture è avanzato e permetterà, entro il primo semestre di avviare le attività di ospedali e case di comunità. "Queste strutture- ha dichiarato De Filippis- andranno riempite con le giuste professionalità utili ad aumentare l'attività assistenziale, potenziare le branche mediche carenti o soppresse. La sfida sarà quella di ripristinare relazioni di credibilità e fiducia con sindaci, medici di medicina generale e cittadini.

Con i sindaci occorrerà parlare in termini di coprogettazione innescando il dialogo anche con l'ambito distrettuale per dare risposte ai cittadini.

Soddisfatto dell'incontro il presidente Anci Basilicata Larocca, per cui "oggi si apre un tavolo utile a dare priorità al cittadino ed al suo bisogno di cura ampliando una rete istituzionale che metta insieme vari stakeholders per raggiungere obiettivi di prossimità".