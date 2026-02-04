-->
|
La voce della Politica
|Stellantis al MIMIT: segnali di ripartenza per Melfi, ma resta il nodo dellindotto
4/02/2026
| In vista dellAttivo dei delegati Fim Cisl di Stellantis e dellindotto, in programma il 6 febbraio a Potenza, dal Tavolo Automotive tenutosi presso il MIMIT emergono segnali positivi e di ripartenza per lo stabilimento Stellantis di Melfi, ma resta centrale e irrisolta la questione dellindotto.
Il Tavolo Automotive ha confermato che, dopo un 2025 particolarmente difficile, il 2026 dovrebbe segnare un incremento significativo dei volumi produttivi, trainato in particolare dallavvio della nuova Jeep Compass ibrida, affiancata dai modelli DS8, DS7 e Lancia Gamma.
Nel corso dellincontro, Stellantis ha parlato del percorso di ripartenza produttiva dello stabilimento lucano, confermando che a partire dal 10 febbraio è previsto un primo e graduale aumento della produttività, con linserimento progressivo dei turni di lavoro e il ritorno del terzo turno notturno solo in alcuni reparti, in funzione dei nuovi carichi e delle diverse velocità operative delle Unità. Conseguenza delle richieste della nuova Jeep Compass, da poco in produzione sulla linea. Ma anche l'annuncio che a Melfi nel 2028 arriverà un modello ulteriore rispetto a quelli già lanciati o già annunciati.~Un veicolo che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere un nuovo modello Alfa Romeo, realizzato su piattaforma STLA Medium.
«La presenza di più modelli rappresenta una garanzia importante sottolinea Evangelista ma per assicurare la piena saturazione degli impianti e la tutela delloccupazione è indispensabile intervenire con urgenza sulla situazione delle aziende dellindotto. Molte oggi hanno commesse insufficienti a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali, altre non hanno acquisito alcuna commessa».
Per la Fim Cisl, la ripartenza parziale dei turni, prevista dal 10 febbraio, rappresenta un segnale positivo, ma ancora insufficiente a garantire la piena tenuta occupazionale. Oltre a questo, aggiunge Evangelista, sarà fondamentale monitorare attentamente la nuova organizzazione del lavoro, affinché le postazioni siano rese sostenibili, mettendo i lavoratori nelle condizioni di vivere la fabbrica e non subirla.
«Resta laspettativa che i numeri della produzione facciano da traino alla ripartenza dellintero indotto. Tuttavia, permane una forte preoccupazione per la situazione delle aziende della filiera. Oltre alle vertenze già aperte PMC, Brose e Tiberina nei giorni scorsi si è aperta anche la crisi della Snop di Melfi, che coinvolge circa 90 lavoratori. Servono azioni concrete e strumenti adeguati per sostenere lindotto, attivare dove necessario percorsi di riconversione industriale e di riqualificazione dei lavoratori. Melfi deve diventare il laboratorio delle auto elettriche e ibride in Italia, valorizzando uno degli stabilimenti più avanzati del gruppo Stellantis sotto il profilo tecnologico e produttivo, capace di fare da traino al rilancio dellautomotive nazionale Conclude Evangelista».
Di questi temi e delle prospettive future per Stellantis e per lindotto di Melfi si discuterà il 6 febbraio, nel corso dellAttivo dei delegati Fim Cisl di Stellantis e dellIndotto, nella sede di Potenza.
Ufficio Stampa FIM-CISL Basilicata
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/02/2026 - Francesco Mollica: Il Vulture celebra lAglianico e diventa Città Italiana del Vino 2026
Il Vulture è ufficialmente Città Italiana del Vino 2026.
A Roma, nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica, si è svolto il passaggio di consegne della Bandiera di Città Italiana del Vino dai Castelli Romani, detentori del ...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Stellantis al MIMIT: segnali di ripartenza per Melfi, ma resta il nodo dellindotto
In vista dellAttivo dei delegati Fim Cisl di Stellantis e dellindotto, in programma il 6 febbraio a Potenza, dal Tavolo Automotive tenutosi presso il MIMIT emergono segnali positivi e di ripartenza per lo stabilimento Stellantis di Melfi, ma resta centrale ...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Sanità in Basilicata, Cifarelli - Presidente seconda CCP Regione Basilicata: Consuntivo 2025 preoccupante
I dati sullandamento dei conti della sanità regionale, riferibili alle informazioni attualmente disponibili già in relazione alla terza trimestrale 2025, delineano un quadro che desta forte preoccupazione.
Lo dichiara Roberto Cifarelli, Presidente della...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Diritto allo studio e fondi disabilità, Lacorazza: attuare la norma
Esattamente una settimana fa, con una nota inviata al presidente Bardi, abbiamo sollecitato gli adempimenti previsti dalla L.R. 52/2025, art. 72, riguardanti il contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio di trasporto pubblico locale extr...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Vitalizi, Cgil e Cisl sollecitano il Consiglio regionale ad abrogare la norma
I segretari generali della Cgil Basilicata Fernando Mega e della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo esprimono una ferma e netta condanna nei confronti della norma approvata dal Consiglio regionale che ha ripristinato i mini-vitalizi per i consiglieri. «La notiz...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Sicurezza e legalità, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, riceve il nuovo Questore di Matera
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha accolto oggi nel Palazzo della Provincia il nuovo Questore della città dei Sassi, Davide Della Cioppa, in un incontro cordiale e proficuo volto a rafforzare il dialogo istituzionale tra lEnte e la...-->continua
|
|
|4/02/2026 - La Regione Basilicata formalizza il pieno riconoscimento dell'Ente Pro Loco Basilicata
Apprendiamo con gratitudine e piacere della Delibera di Giunta della Regione Basilicata approvata, che di fatto conclude l'iter burocratico di certificazione del sostanziale riconoscimento anche economico della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps quale organismo...-->continua
|
|