In vista dellAttivo dei delegati Fim Cisl di Stellantis e dellindotto, in programma il 6 febbraio a Potenza, dal Tavolo Automotive tenutosi presso il MIMIT emergono segnali positivi e di ripartenza per lo stabilimento Stellantis di Melfi, ma resta centrale e irrisolta la questione dellindotto.



Il Tavolo Automotive ha confermato che, dopo un 2025 particolarmente difficile, il 2026 dovrebbe segnare un incremento significativo dei volumi produttivi, trainato in particolare dallavvio della nuova Jeep Compass ibrida, affiancata dai modelli DS8, DS7 e Lancia Gamma.



Nel corso dellincontro, Stellantis ha parlato del percorso di ripartenza produttiva dello stabilimento lucano, confermando che a partire dal 10 febbraio è previsto un primo e graduale aumento della produttività, con linserimento progressivo dei turni di lavoro e il ritorno del terzo turno notturno solo in alcuni reparti, in funzione dei nuovi carichi e delle diverse velocità operative delle Unità. Conseguenza delle richieste della nuova Jeep Compass, da poco in produzione sulla linea. Ma anche l'annuncio che a Melfi nel 2028 arriverà un modello ulteriore rispetto a quelli già lanciati o già annunciati.~Un veicolo che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere un nuovo modello Alfa Romeo, realizzato su piattaforma STLA Medium.



«La presenza di più modelli rappresenta una garanzia importante  sottolinea Evangelista  ma per assicurare la piena saturazione degli impianti e la tutela delloccupazione è indispensabile intervenire con urgenza sulla situazione delle aziende dellindotto. Molte oggi hanno commesse insufficienti a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali, altre non hanno acquisito alcuna commessa».



Per la Fim Cisl, la ripartenza parziale dei turni, prevista dal 10 febbraio, rappresenta un segnale positivo, ma ancora insufficiente a garantire la piena tenuta occupazionale. Oltre a questo, aggiunge Evangelista, sarà fondamentale monitorare attentamente la nuova organizzazione del lavoro, affinché le postazioni siano rese sostenibili, mettendo i lavoratori nelle condizioni di vivere la fabbrica e non subirla.



«Resta laspettativa che i numeri della produzione facciano da traino alla ripartenza dellintero indotto. Tuttavia, permane una forte preoccupazione per la situazione delle aziende della filiera. Oltre alle vertenze già aperte  PMC, Brose e Tiberina  nei giorni scorsi si è aperta anche la crisi della Snop di Melfi, che coinvolge circa 90 lavoratori. Servono azioni concrete e strumenti adeguati per sostenere lindotto, attivare dove necessario percorsi di riconversione industriale e di riqualificazione dei lavoratori. Melfi deve diventare il laboratorio delle auto elettriche e ibride in Italia, valorizzando uno degli stabilimenti più avanzati del gruppo Stellantis sotto il profilo tecnologico e produttivo, capace di fare da traino al rilancio dellautomotive nazionale  Conclude Evangelista».



Di questi temi e delle prospettive future per Stellantis e per lindotto di Melfi si discuterà il 6 febbraio, nel corso dellAttivo dei delegati Fim Cisl di Stellantis e dellIndotto, nella sede di Potenza.





Ufficio Stampa FIM-CISL Basilicata