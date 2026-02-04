I dati sullandamento dei conti della sanità regionale, riferibili alle informazioni attualmente disponibili già in relazione alla terza trimestrale 2025, delineano un quadro che desta forte preoccupazione.

Lo dichiara Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione consiliare Bilancio della Regione Basilicata.

Sulla base delle proiezioni elaborate a partire dai dati ad oggi disponibili  spiega Cifarelli  lesercizio 2025 potrebbe chiudersi con un disavanzo potenziale stimato nellordine degli 80 milioni di euro. Una stima che, se confermata, si inserirebbe in un trend già negativo, alla luce dei disavanzi registrati negli esercizi 2023 e 2024 e che, in tale scenario, potrebbe esporre il sistema sanitario regionale al rischio di commissariamento.

Il Presidente della Commissione precisa che in questi giorni è scaduto il termine per la presentazione della quarta e ultima trimestrale del 2025. Proprio per questo motivo  conclude  ritengo indispensabile che lAssessore regionale alla Sanità e il Direttore generale competente vengano quanto prima auditi in Commissione per illustrare in modo puntuale i dati aggiornati, lo stato effettivo dei conti e le proiezioni di chiusura dellesercizio.