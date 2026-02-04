-->
|Sanità in Basilicata, Cifarelli - Presidente seconda CCP Regione Basilicata: Consuntivo 2025 preoccupante
4/02/2026
|I dati sullandamento dei conti della sanità regionale, riferibili alle informazioni attualmente disponibili già in relazione alla terza trimestrale 2025, delineano un quadro che desta forte preoccupazione.
Lo dichiara Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione consiliare Bilancio della Regione Basilicata.
Sulla base delle proiezioni elaborate a partire dai dati ad oggi disponibili spiega Cifarelli lesercizio 2025 potrebbe chiudersi con un disavanzo potenziale stimato nellordine degli 80 milioni di euro. Una stima che, se confermata, si inserirebbe in un trend già negativo, alla luce dei disavanzi registrati negli esercizi 2023 e 2024 e che, in tale scenario, potrebbe esporre il sistema sanitario regionale al rischio di commissariamento.
Il Presidente della Commissione precisa che in questi giorni è scaduto il termine per la presentazione della quarta e ultima trimestrale del 2025. Proprio per questo motivo conclude ritengo indispensabile che lAssessore regionale alla Sanità e il Direttore generale competente vengano quanto prima auditi in Commissione per illustrare in modo puntuale i dati aggiornati, lo stato effettivo dei conti e le proiezioni di chiusura dellesercizio.
