La sala consiliare della Provincia di Matera ha ospitato lincontro Insieme per il Territorio  CDP come partner strategico delle pubbliche amministrazioni, promosso da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con lEnte Provincia.

Un appuntamento dedicato al confronto con gli enti locali e alla presentazione delle nuove soluzioni messe in campo da CDP per sostenere la programmazione e gli investimenti sul territorio.



Nel suo saluto il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha evidenziato come la collaborazione con CDP rappresenti uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni, accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e accompagnare i territori in un percorso di sviluppo sostenibile e inclusivo.



Liniziativa - ha aggiunto Mancini - si inserisce nel più ampio impegno della Provincia di Matera volto a promuovere sinergie istituzionali e strumenti utili a sostenere la crescita del territorio per rafforzare la capacità progettuale degli enti locali e favorire investimenti strategici per la comunità.



Nei loro interventi Mariana Liuzzi, responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione Sud Est Italia, e Antonietta Malatesta, referente Business Pubblica Amministrazione Basilicata, hanno illustrato le opportunità offerte da CDP alla PA, con particolare attenzione alla rinegoziazione 2026 e agli strumenti finanziari dedicati agli investimenti locali.



Numerosi i rappresentanti degli enti locali presenti, ad iniziare dal Presidente dellAnci Basilicata, Gerardo Larocca, che hanno potuto approfondire aspetti tecnici e operativi, anche grazie a incontri bilaterali dedicati ai singoli Comuni per affrontare esigenze specifiche e valutare percorsi di collaborazione personalizzati, che hanno confermato linteresse e la necessità di un dialogo costante tra istituzioni e CDP.



