4/02/2026
|La sala consiliare della Provincia di Matera ha ospitato lincontro Insieme per il Territorio CDP come partner strategico delle pubbliche amministrazioni, promosso da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con lEnte Provincia.
Un appuntamento dedicato al confronto con gli enti locali e alla presentazione delle nuove soluzioni messe in campo da CDP per sostenere la programmazione e gli investimenti sul territorio.
Nel suo saluto il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha evidenziato come la collaborazione con CDP rappresenti uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni, accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e accompagnare i territori in un percorso di sviluppo sostenibile e inclusivo.
Liniziativa - ha aggiunto Mancini - si inserisce nel più ampio impegno della Provincia di Matera volto a promuovere sinergie istituzionali e strumenti utili a sostenere la crescita del territorio per rafforzare la capacità progettuale degli enti locali e favorire investimenti strategici per la comunità.
Nei loro interventi Mariana Liuzzi, responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione Sud Est Italia, e Antonietta Malatesta, referente Business Pubblica Amministrazione Basilicata, hanno illustrato le opportunità offerte da CDP alla PA, con particolare attenzione alla rinegoziazione 2026 e agli strumenti finanziari dedicati agli investimenti locali.
Numerosi i rappresentanti degli enti locali presenti, ad iniziare dal Presidente dellAnci Basilicata, Gerardo Larocca, che hanno potuto approfondire aspetti tecnici e operativi, anche grazie a incontri bilaterali dedicati ai singoli Comuni per affrontare esigenze specifiche e valutare percorsi di collaborazione personalizzati, che hanno confermato linteresse e la necessità di un dialogo costante tra istituzioni e CDP.
