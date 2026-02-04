Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, a nome proprio e dellintero Consiglio, esprime il cordoglio per la scomparsa di Diego Palladino, operaio lucano deceduto tragicamente nello stabilimento di Guidonia Montecelio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.







In questo momento di profondo dolore - afferma Pittella - il pensiero va ai familiari e a quanti hanno conosciuto Diego Palladino. Questo grave evento richiama con forza limportanza di mantenere alta lattenzione sulla sicurezza sul lavoro. La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori è un dovere imprescindibile, principio inalienabile che afferma il valore della persona e della vita stessa.







Purtroppo - conclude il Presidente del Consiglio regionale - episodi come questo ricordano che gli incidenti sul lavoro rappresentano ancora una drammatica realtà e rafforzano la necessità di un impegno collettivo costante per garantire la sicurezza di chi lavora.



