La voce della Politica
|Scomparsa Diego Palladino, il Cordoglio di Pittella
4/02/2026
|Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, a nome proprio e dellintero Consiglio, esprime il cordoglio per la scomparsa di Diego Palladino, operaio lucano deceduto tragicamente nello stabilimento di Guidonia Montecelio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
In questo momento di profondo dolore - afferma Pittella - il pensiero va ai familiari e a quanti hanno conosciuto Diego Palladino. Questo grave evento richiama con forza limportanza di mantenere alta lattenzione sulla sicurezza sul lavoro. La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori è un dovere imprescindibile, principio inalienabile che afferma il valore della persona e della vita stessa.
Purtroppo - conclude il Presidente del Consiglio regionale - episodi come questo ricordano che gli incidenti sul lavoro rappresentano ancora una drammatica realtà e rafforzano la necessità di un impegno collettivo costante per garantire la sicurezza di chi lavora.
|La Voce della Politica
