La voce della Politica
|Diritto allo studio e fondi disabilità, Lacorazza: attuare la norma
4/02/2026
|Esattamente una settimana fa, con una nota inviata al presidente Bardi, abbiamo sollecitato gli adempimenti previsti dalla L.R. 52/2025, art. 72, riguardanti il contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano degli studenti lucani e per lassistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado.
Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che aggiunge: In particolare, il comma 2 affida alla Giunta regionale il compito di attuare, con appositi provvedimenti, i criteri e le modalità per lerogazione delle risorse. Parliamo di 360.000 euro da destinare a un fondo per il diritto allo studio, al fine di ridurre o azzerare il costo a carico delle studentesse e degli studenti lucani che fruiscono del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano e di 600.000 euro in favore dei Comuni e delle Province per la concessione di contributi straordinari destinati a garantire lassistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità.
Tale attuazione evidenzia Lacorazza si inserisce allinterno della strategia di sviluppo per le nuove generazioni e le politiche giovanili da noi portata avanti, che si è tradotta in questi mesi nella Legge regionale Sostegno allUniversità degli Studi della Basilicata, nel potenziamento delle borse di studio, nella Legge regionale Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione Sociale (S.C.A.C.Co.), attualmente in fase di attuazione.
Tutto ciò sottolinea Lacorazza nella prospettiva su cui si sta lavorando in questi giorni, da cui anche la richiesta di un incontro al presidente dellAnci e al responsabile Anci per le politiche giovanili, che porterà a una proposta di revisione della L.R. 11/2000 Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale, alle strategie di impatto generazionale, così come il percorso è già stato avviato in alcuni Comuni, come quello di Potenza.
Occorre procedere speditamente conclude Lacorazza per consentire a studenti e famiglie di tirare almeno una piccola boccata dossigeno, grazie a risorse che alleggeriscono i loro costi in una fase ancora complicata per leconomia lucana.
archivio
