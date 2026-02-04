Esattamente una settimana fa, con una nota inviata al presidente Bardi, abbiamo sollecitato gli adempimenti previsti dalla L.R. 52/2025, art. 72, riguardanti il contributo straordinario per la riduzione del costo del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano degli studenti lucani e per lassistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado.



Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che aggiunge: In particolare, il comma 2 affida alla Giunta regionale il compito di attuare, con appositi provvedimenti, i criteri e le modalità per lerogazione delle risorse. Parliamo di 360.000 euro da destinare a un fondo per il diritto allo studio, al fine di ridurre o azzerare il costo a carico delle studentesse e degli studenti lucani che fruiscono del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano e di 600.000 euro in favore dei Comuni e delle Province per la concessione di contributi straordinari destinati a garantire lassistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità.



Tale attuazione  evidenzia Lacorazza  si inserisce allinterno della strategia di sviluppo per le nuove generazioni e le politiche giovanili da noi portata avanti, che si è tradotta in questi mesi nella Legge regionale Sostegno allUniversità degli Studi della Basilicata, nel potenziamento delle borse di studio, nella Legge regionale Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la Coesione Sociale (S.C.A.C.Co.), attualmente in fase di attuazione.



Tutto ciò  sottolinea Lacorazza  nella prospettiva su cui si sta lavorando in questi giorni, da cui anche la richiesta di un incontro al presidente dellAnci e al responsabile Anci per le politiche giovanili, che porterà a una proposta di revisione della L.R. 11/2000 Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale, alle strategie di impatto generazionale, così come il percorso è già stato avviato in alcuni Comuni, come quello di Potenza.



Occorre procedere speditamente  conclude Lacorazza  per consentire a studenti e famiglie di tirare almeno una piccola boccata dossigeno, grazie a risorse che alleggeriscono i loro costi in una fase ancora complicata per leconomia lucana.