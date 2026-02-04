-->
|Asp, nominati i referenti delle AFT
4/02/2026
|Si delinea il nuovo ambito sanitario del potentino con lassegnazione dei referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali. Le nomine, deliberate dal Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis, permettono di avviare un percorso di definizione dellintero assetto della sanità territoriale e di prossimità con il potentino diviso in quattro macroaree. Un sistema, quello delle Aft, che confluirà verso lapplicazione definitiva del Pnrr e del Dm77 con obiettivo finale, il raggiungimento degli obiettivi di salute per il cittadino.
Soddisfazione è stata espressa dal Segretario regionale della Fimmg lucana Antonio Santangelo per cui oggi si avvia di fatto il processo di riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Lindividuazione dei referenti delle AFT era un momento cruciale per delineare le nuove forme organizzative della Medicina Generale e per innestare il processo virtuoso delineato dagli ultimi Accordi Collettivi Nazionali e dal recente Accordo Integrativo Regionale che gestiscono i rapporti con la medicina generale. Per Santangelo, le assegnazioni dei medici alle quattro macroaree potranno contribuire a dare un forte sviluppo al processo di riorganizzazione della sanità. Molto c'è ancora da fare (dalla corretta informazione non solo ai medici ma anche ai cittadini) ma ormai il treno è partito e la categoria dei medici di famiglia, pur con le note difficoltà legate alla carenza di medici, saprà rispondere positivamente alle sfide future ed alle innovazioni delineate dal PNRR con le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità.
Per Giuseppe De Filippis, Direttore Generale di Asp Basilicata, queste nomine rappresentano un passo concreto verso un modello organizzativo più integrato e capillare, permettendo alla sanità locale di porsi ulteriormente al servizio dei cittadini lucani. Con le Aggregazioni Funzionali territoriali si garantisce assistenza uniforme ed integrata ai cittadini di ogni area della provincia di competenza aziendale e si iniziano a muovere passi concreti anche nellottica di migliori servizi e minore tempistica sulle attese. Con i referenti nominati- conclude il Dg Asp- si aprirà un costante dialogo nellottica delle sfide del Pnrr e quindi dellavvio delle case di comunità ed ospedali di comunità che rappresenteranno il cuore pulsante della sanità sul territorio.
