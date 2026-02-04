Apprendiamo con gratitudine e piacere della Delibera di Giunta della Regione Basilicata approvata, che di fatto conclude l'iter burocratico di certificazione del sostanziale riconoscimento anche economico della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps quale organismo di rappresentanza, coordinamento ed assistenza delle Pro Loco lucane affiliate alla Rete Associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli - Ente Pro Loco Italiane Aps.

Grande soddisfazione per il Presidente nazionale della Rete Epli Pasquale Ciurleo e per il Presidente regionale della Rete Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa i quali rivolgono un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, a tutta la Giunta ed alla Direttrice Apt Basilicata Margherita Sarli per l'attenzione e la sensibilità.

Ci impegniamo a continuare il nostro impegno a favore e per la crescita del Sistema Pro Loco lucano, per la custodia e la promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Basilicata con un occhio alla sostenibilitá sociale ed ambientale dei territori concludo i Presidenti Ciurleo e Franciosa.