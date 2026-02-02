Si è svolto giovedì 29 gennaio, nel Palazzo Municipale, un incontro promosso dallAssessore alla Protezione Civile  C.O.C. e Urbanistica, Giuseppe Sicolo, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo e dal rappresentante del Servizio Comunale di Protezione Civile Cosimo Taccardi, con i responsabili delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Matera.



Liniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento del sistema comunale di Protezione Civile portato avanti dallAmministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti, che riconosce nel volontariato organizzato un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e della comunità.



Lincontro è stato innanzitutto occasione di confronto sulle conseguenze derivanti dallentrata in vigore del D.L. 159/2025, che introduce rilevanti novità in materia di salute e sicurezza anche per i volontari delle organizzazioni di Protezione Civile. Pur non configurandosi un rapporto di lavoro, il nuovo quadro normativo ha codificato specifici obblighi relativi alla formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario dei volontari.



In attesa delladozione delle necessarie direttive applicative, è stato chiarito che le convenzioni già in essere con le singole associazioni continuano a produrre i loro effetti. Le associazioni proseguono, inoltre, nel proprio percorso di crescita professionale, finalizzato allacquisizione e al perfezionamento delle competenze operative necessarie ad affrontare situazioni emergenziali, come già sperimentato durante la crisi idrica dellaprile 2025 e nel periodo della pandemia.



In considerazione dei numerosi impegni che coinvolgeranno tutti gli attori del Sistema di Protezione Civile nellanno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, si è condivisa la necessità di avviare specifici percorsi formativi dedicati alla gestione dei cosiddetti Grandi Eventi.



Nel corso della discussione è stato inoltre affrontato il tema del potenziamento dellUfficio Comunale di Protezione Civile, al fine di rendere ancora più efficiente il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.



Allincontro hanno partecipato i responsabili delle associazioni: A.N.P.S., A.N.P.A.N.A., Gruppo Lucano, Gruppo Volontari per lAmbiente, G.P.E., Ordine di Malta, SS. Addolorata, A.N.C.