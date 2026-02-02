-->
|
La voce della Politica
|Protezione Civile, incontro a Palazzo di Città con lAmministrazione Nicoletti
2/02/2026
|Si è svolto giovedì 29 gennaio, nel Palazzo Municipale, un incontro promosso dallAssessore alla Protezione Civile C.O.C. e Urbanistica, Giuseppe Sicolo, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo e dal rappresentante del Servizio Comunale di Protezione Civile Cosimo Taccardi, con i responsabili delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Matera.
Liniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento del sistema comunale di Protezione Civile portato avanti dallAmministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti, che riconosce nel volontariato organizzato un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e della comunità.
Lincontro è stato innanzitutto occasione di confronto sulle conseguenze derivanti dallentrata in vigore del D.L. 159/2025, che introduce rilevanti novità in materia di salute e sicurezza anche per i volontari delle organizzazioni di Protezione Civile. Pur non configurandosi un rapporto di lavoro, il nuovo quadro normativo ha codificato specifici obblighi relativi alla formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario dei volontari.
In attesa delladozione delle necessarie direttive applicative, è stato chiarito che le convenzioni già in essere con le singole associazioni continuano a produrre i loro effetti. Le associazioni proseguono, inoltre, nel proprio percorso di crescita professionale, finalizzato allacquisizione e al perfezionamento delle competenze operative necessarie ad affrontare situazioni emergenziali, come già sperimentato durante la crisi idrica dellaprile 2025 e nel periodo della pandemia.
In considerazione dei numerosi impegni che coinvolgeranno tutti gli attori del Sistema di Protezione Civile nellanno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, si è condivisa la necessità di avviare specifici percorsi formativi dedicati alla gestione dei cosiddetti Grandi Eventi.
Nel corso della discussione è stato inoltre affrontato il tema del potenziamento dellUfficio Comunale di Protezione Civile, al fine di rendere ancora più efficiente il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.
Allincontro hanno partecipato i responsabili delle associazioni: A.N.P.S., A.N.P.A.N.A., Gruppo Lucano, Gruppo Volontari per lAmbiente, G.P.E., Ordine di Malta, SS. Addolorata, A.N.C.
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/02/2026 - Protezione Civile, incontro a Palazzo di Città con lAmministrazione Nicoletti
Si è svolto giovedì 29 gennaio, nel Palazzo Municipale, un incontro promosso dallAssessore alla Protezione Civile C.O.C. e Urbanistica, Giuseppe Sicolo, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo e dal rappresentante del Servizio Comunale di Protezione Civile Cosim...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Dalla strada alluniversità: lesperienza di un portalettere nelle aree interne della Basilicata
Riceviamo e pubblichiamo la nota di un giovane portalettere delle aree interne della Basilicata, che racconta la propria esperienza lavorativa e di studio, ringraziando il sindacato FAILP CISAL per il supporto e il confronto costruttivo.
Lavorare come...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Il SIFUS Basilicata aderisce al gruppo di lavoro e al sit-in per la sanità territoriale del Senisese
Senise, feb. 2026 Il SIFUS Basilicata rende pubblica la propria adesione al gruppo di lavoro costituito a sostegno del Comitato dei Sindaci per la difesa e il rilancio della sanità territoriale del Senisese.
Ladesione nasce dopo aver appreso, trami...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Moliterno, opposizione: I comunicati del sindaco non risolvono i problemi dei cittadini
"Di nuovo il sindaco di Moliterno continua a usare la narrazione per celebrare sé stesso, trasformando la comunicazione istituzionale in strumento della propaganda politica. I cittadini sono stanchi di questo metodo, hanno bisogno di cose concrete e di rispost...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Potenza, impianti sportivi e programmazione. Galella (FdI) chiede risposte al sindaco Telesca
"A Potenza ci sono temi che improvvisamente spariscono dal dibattito politico. Chiedo al sindaco Vincenzo Telesca, con chiarezza e senza giri di parole: a che punto siamo? C'è un silenzio assordante che riguarda due presìdi fondamentali per lo sport cittadino...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica: Michele De Lisa nominato alla direzione
Delineata la gestione della struttura complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Si sono conclusi gli esiti dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore che, partiti nel 20...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Pepe: riaperta la galleria Carvotto sulla Basentana
"Torna finalmente percorribile una galleria nevralgica per la viabilità regionale, chiusa nellottobre del 2022 a causa di un incendio, che da oggi rimettiamo a disposizione di tutti gli utenti. È stato realizzato un intervento complesso, avviato nel marzo del...-->continua
|
|