-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Il SIFUS Basilicata aderisce al gruppo di lavoro e al sit-in per la sanità territoriale del Senisese

1/02/2026

Senise, feb. 2026  Il SIFUS Basilicata rende pubblica la propria adesione al gruppo di lavoro costituito a sostegno del Comitato dei Sindaci per la difesa e il rilancio della sanità territoriale del Senisese.

Ladesione nasce dopo aver appreso, tramite comunicato stampa, delliniziativa promossa a Senise il 29 gennaio scorso, che prevede un sit-in pubblico per rivendicare il diritto universale alla salute e denunciare il progressivo smantellamento dei servizi sanitari nelle aree interne.

Il SIFUS Basilicata coglie lappello lanciato dagli organizzatori, che invitano tutte le forze politiche, sindacali e associative del territorio ad aderire al percorso avviato, e comunica la propria partecipazione convinta e responsabile a questo fronte unitario in difesa della sanità pubblica.

Esprimiamo forte preoccupazione per una situazione sanitaria sempre più critica, caratterizzata da carenze strutturali, riduzione dei servizi e crescenti difficoltà di accesso alle cure, soprattutto in un territorio segnato dallo spopolamento e da una forte presenza di popolazione anziana.

Condividiamo rivendicazioni non più rinviabili e fondamentali: il riconoscimento di Senise come Hub sanitario territoriale, il rilancio del presidio ospedaliero di Chiaromonte come Ospedale di Comunità, la garanzia della continuità dellassistenza sanitaria e il mantenimento del servizio 118 medicalizzato.

Questarea va tutelata con determinazione perché vive una condizione di grave abbandono sanitario  dichiara Pina De Donato, segretaria regionale del SIFUS . Occorre garantire una sanità pubblica, efficiente e dignitosa per lintera comunità. A partire dal sit-in, ogni iniziativa sarà la testimonianza concreta di chi non intende restare a guardare allo scippo di un diritto universale come la sanità pubblica.

SIFUS Basilicata



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
1/02/2026 - Il SIFUS Basilicata aderisce al gruppo di lavoro e al sit-in per la sanità territoriale del Senisese

Senise, feb. 2026  Il SIFUS Basilicata rende pubblica la propria adesione al gruppo di lavoro costituito a sostegno del Comitato dei Sindaci per la difesa e il rilancio della sanità territoriale del Senisese.

Ladesione nasce dopo aver appreso, tramite comunicato s...-->continua
1/02/2026 - Moliterno, opposizione: I comunicati del sindaco non risolvono i problemi dei cittadini

"Di nuovo il sindaco di Moliterno continua a usare la narrazione per celebrare sé stesso, trasformando la comunicazione istituzionale in strumento della propaganda politica. I cittadini sono stanchi di questo metodo, hanno bisogno di cose concrete e di rispost...-->continua
1/02/2026 - Potenza, impianti sportivi e programmazione. Galella (FdI) chiede risposte al sindaco Telesca

"A Potenza ci sono temi che improvvisamente spariscono dal dibattito politico. Chiedo al sindaco Vincenzo Telesca, con chiarezza e senza giri di parole: a che punto siamo? C'è un silenzio assordante che riguarda due presìdi fondamentali per lo sport cittadino...-->continua
1/02/2026 - Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica: Michele De Lisa nominato alla direzione

Delineata la gestione della struttura complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Si sono conclusi gli esiti dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore che, partiti nel 20...-->continua
31/01/2026 - Pepe: riaperta la galleria Carvotto sulla Basentana

"Torna finalmente percorribile una galleria nevralgica per la viabilità regionale, chiusa nellottobre del 2022 a causa di un incendio, che da oggi rimettiamo a disposizione di tutti gli utenti. È stato realizzato un intervento complesso, avviato nel marzo del...-->continua
31/01/2026 - ''Aree Interne al Femminile'': a Mirabella Eclana il Mezzogiorno celebra le Sindache del cambiamento

Ieri pomeriggio, 30 gennaio 2026, a Villa Orsini di Mirabella Eclana (AV), la SVIMAR, con lalto patrocinio del Ministero dellInterno, ha organizzato levento Aree Interne al Femminile. Invitato come socio, ha partecipato anche il Comune di San Paolo Albane...-->continua
31/01/2026 - Latronico: lassistenza è un investimento

Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha aperto oggi a Matera i lavori per il trentennale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Di fronte a una platea di professionisti che da tre decenni presidian...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo