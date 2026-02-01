-->
1/02/2026
|Senise, feb. 2026 Il SIFUS Basilicata rende pubblica la propria adesione al gruppo di lavoro costituito a sostegno del Comitato dei Sindaci per la difesa e il rilancio della sanità territoriale del Senisese.
Ladesione nasce dopo aver appreso, tramite comunicato stampa, delliniziativa promossa a Senise il 29 gennaio scorso, che prevede un sit-in pubblico per rivendicare il diritto universale alla salute e denunciare il progressivo smantellamento dei servizi sanitari nelle aree interne.
Il SIFUS Basilicata coglie lappello lanciato dagli organizzatori, che invitano tutte le forze politiche, sindacali e associative del territorio ad aderire al percorso avviato, e comunica la propria partecipazione convinta e responsabile a questo fronte unitario in difesa della sanità pubblica.
Esprimiamo forte preoccupazione per una situazione sanitaria sempre più critica, caratterizzata da carenze strutturali, riduzione dei servizi e crescenti difficoltà di accesso alle cure, soprattutto in un territorio segnato dallo spopolamento e da una forte presenza di popolazione anziana.
Condividiamo rivendicazioni non più rinviabili e fondamentali: il riconoscimento di Senise come Hub sanitario territoriale, il rilancio del presidio ospedaliero di Chiaromonte come Ospedale di Comunità, la garanzia della continuità dellassistenza sanitaria e il mantenimento del servizio 118 medicalizzato.
Questarea va tutelata con determinazione perché vive una condizione di grave abbandono sanitario dichiara Pina De Donato, segretaria regionale del SIFUS . Occorre garantire una sanità pubblica, efficiente e dignitosa per lintera comunità. A partire dal sit-in, ogni iniziativa sarà la testimonianza concreta di chi non intende restare a guardare allo scippo di un diritto universale come la sanità pubblica.
SIFUS Basilicata
