Riceviamo e pubblichiamo la nota di un giovane portalettere delle aree interne della Basilicata, che racconta la propria esperienza lavorativa e di studio, ringraziando il sindacato FAILP CISAL per il supporto e il confronto costruttivo.



Lavorare come portalettere nelle aree interne della Basilicata significa confrontarsi ogni giorno con una realtà complessa che va ben oltre i confini del singolo comune. Significa operare in contesti caratterizzati da viabilità difficile, abitazioni sparse, zone prive di numero civico, tempi di percorrenza elevati e una gestione del recapito che richiede esperienza, profonda conoscenza del territorio e una costante capacità di adattamento. È proprio vivendo quotidianamente questa realtà, allinterno dei territori interni della Basilicata, che è nata la mia tesi di laurea in Ingegneria Gestionale, sviluppata parallelamente allattività lavorativa come portalettere per Poste Italiane. Con il passare del tempo è diventato evidente come le difficoltà operative riscontrate non fossero episodi isolati, ma rappresentassero una condizione strutturale diffusa in gran parte della regione. I Centri di Distribuzione Territoriali si trovano spesso a gestire aree complesse, estese e poco urbanizzate, con risorse limitate e carichi di lavoro fortemente disomogenei. In questo contesto, il recapito postale assume un valore che va oltre la dimensione puramente logistica, trasformandosi in un vero e proprio presidio sociale per molte comunità delle aree interne, dove i servizi essenziali sono meno accessibili e la presenza del portalettere rappresenta un punto di riferimento quotidiano. Accanto alle criticità legate alla conformazione del territorio, emerge con forza anche una problematica di natura occupazionale, in particolare per quanto riguarda i giovani e i lavoratori con Contratti a Tempo Determinato. In molti Centri di Distribuzione si registra una crescente sfiducia rispetto a reali percorsi di stabilizzazione: spesso il personale viene impiegato per periodi limitati, in coincidenza con i picchi di lavoro, senza una prospettiva chiara di continuità. Questa dinamica incide negativamente sul clima lavorativo e comporta una dispersione di competenze ed esperienza che potrebbero invece rappresentare una risorsa strategica per lazienda. È riflettendo su queste dinamiche, vissute quotidianamente sul campo, che sono nate alcune domande centrali: come rendere il recapito più efficiente e sostenibile nelle aree interne della Basilicata, come ridurre le inefficienze operative dei Centri di Distribuzione e, soprattutto, come valorizzare il capitale umano, investendo in modo concreto sui giovani. La tesi, intitolata LAI nella logistica postale: costi, benefici e implicazioni economiche, nasce da queste riflessioni e non da unanalisi teorica astratta. Il percorso universitario in Ingegneria Gestionale mi ha fornito gli strumenti per trasformare lesperienza pratica in unanalisi strutturata dei processi, dei costi e delle criticità organizzative, valutando il possibile contributo dellinnovazione tecnologica e dellintelligenza artificiale come supporto al lavoro quotidiano, e non come sostituzione della componente umana. In questo percorso di crescita professionale e personale ha avuto un ruolo importante anche il confronto con il sindacato FAILP CISAL con il segretario Vitale che mi ha permesso di conoscere più a fondo la realtà di Poste Italiane e le problematiche vissute dai lavoratori nei diversi contesti territoriali. Il dialogo con il sindacato ha rafforzato la consapevolezza che il futuro dellazienda passa anche dalla capacità di investire sui giovani, offrendo percorsi credibili di stabilizzazione e valorizzazione delle competenze. Le aree interne della Basilicata mostrano in modo chiaro come il recapito postale richieda una visione di lungo periodo, capace di coniugare innovazione, organizzazione e attenzione al lavoro, rafforzando il ruolo dei Centri di Distribuzione e riconoscendo il valore di chi opera quotidianamente sul territorio. Concludere questo percorso di studi mentre lavoravo come portalettere rappresenta per me un motivo di orgoglio personale e professionale, ma anche loccasione per sottolineare come lesperienza diretta sul campo possa diventare uno strumento di analisi e di proposta, utile a migliorare lorganizzazione del servizio e a costruire un futuro più solido e sostenibile per Poste Italiane e per i suoi lavoratori.