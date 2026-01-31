-->
|
La voce della Politica
|Pepe: riaperta la galleria Carvotto sulla Basentana
31/01/2026
|"Torna finalmente percorribile una galleria nevralgica per la viabilità regionale, chiusa nellottobre del 2022 a causa di un incendio, che da oggi rimettiamo a disposizione di tutti gli utenti. È stato realizzato un intervento complesso, avviato nel marzo del 2025, per un importo di circa un milione e mezzo di euro. È giusto riconoscere i meriti di chi ha coordinato i lavori, a partire da Anas. La collaborazione tra le istituzioni, quando è concreta, porta sempre a risultati significativi". Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, commenta la riapertura della galleria "Carvotto", lungo la statale 407 "Basentana", tornata pienamente operativa dopo un articolato percorso di ripristino.
Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026 si sono conclusi gli interventi di ripristino e manutenzione programmata nel tunnel compreso tra i territori comunali di Accettura e Calciano, in provincia di Matera. I lavori hanno interessato la canna in direzione Potenza, consentendo il ritorno alla normale circolazione su entrambe le corsie e la contestuale rimozione dello scambio di carreggiata che era attivo verso Metaponto. Proprio in direzione della costa jonica, per esigenze tecniche residue, fino ai primi giorni della prossima settimana resterà attivo il restringimento della carreggiata.
I lavori si erano resi necessari in seguito a un incendio causato da un mezzo pesante, che aveva provocato danni rilevanti sia alle strutture sia agli impianti della galleria. Il cantiere è stato portato a termine nel rispetto dei tempi contrattuali.
Nel dettaglio, è stato ripristinato il rivestimento interno attraverso lutilizzo di una speciale malta tecnica, mentre lintero sistema impiantistico è stato rifatto ex novo. Unoperazione che consente oggi di innalzare i livelli di illuminazione e di sicurezza, migliorando il comfort di guida in ogni fascia oraria.
Un risultato che, come sottolineato dalla Regione e da Anas, si inserisce in una più ampia strategia di manutenzione e ammodernamento della rete stradale lucana, con lobiettivo di garantire collegamenti più sicuri ed efficienti per cittadini, pendolari e imprese. Un lavoro che non si ferma con questa riapertura, ma che guarda già alle prossime priorità sul territorio.
"Seguiamo con grande attenzione e con interlocuzioni quotidiane con Anas - spiega Pepe - l'avanzamento dei lavori sull'intera rete stradale lucana. Siamo soddisfatti per un simile traguardo, ma allo stesso tempo rilanciamo, concentrandoci sugli altri cantieri che devono essere portati a termine. Il primo di questi è la galleria 'Cardinale' sulla Potenza-Melfi".
Più in generale, "abbiamo programmato, investito, negoziato e concertato - conclude Pepe - sull'intero sistema viario regionale, di competenza statale, provinciale e comunale. Abbiamo ascoltato le ragioni dei territori e delle parti sociali. Ciascuna istituzione è ora chiamata a fare la propria parte nell'esclusivo interesse pubblico".
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/02/2026 - Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica: Michele De Lisa nominato alla direzione
Delineata la gestione della struttura complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Si sono conclusi gli esiti dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore che, partiti nel 2023, hanno decre...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Pepe: riaperta la galleria Carvotto sulla Basentana
"Torna finalmente percorribile una galleria nevralgica per la viabilità regionale, chiusa nellottobre del 2022 a causa di un incendio, che da oggi rimettiamo a disposizione di tutti gli utenti. È stato realizzato un intervento complesso, avviato nel marzo del...-->continua
|
|
|31/01/2026 - ''Aree Interne al Femminile'': a Mirabella Eclana il Mezzogiorno celebra le Sindache del cambiamento
Ieri pomeriggio, 30 gennaio 2026, a Villa Orsini di Mirabella Eclana (AV), la SVIMAR, con lalto patrocinio del Ministero dellInterno, ha organizzato levento Aree Interne al Femminile. Invitato come socio, ha partecipato anche il Comune di San Paolo Albane...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Latronico: lassistenza è un investimento
Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha aperto oggi a Matera i lavori per il trentennale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Di fronte a una platea di professionisti che da tre decenni presidian...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Vitalizi, Chiorazzo allattacco: Norma del centrodestra va abrogata subito
La notizia riportata oggi dal quotidiano l' Altra Voce sulle richieste di accesso ai vitalizi da parte di quattro ex consiglieri regionali è la conseguenza diretta della norma natalizia approvata dal centrodestra e ancora pienamente vigente.
Lo dichiara ...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Aliandro: premio Squinzi alla dottoressa Veronica Pasquariello,orgoglio per la Basilicata.
Il consigliere regionale di Fi, Gianuario Aliandro esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla giovane ricercatrice lucana Veronica Pasquariello, vincitrice del Premio "Giorgio Squinzi" 2025 assegnato da Federchimica.
"Il ...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Comitato Referendum Fi: Cupparo, impegno per il giusto processo
Una settimana fa abbiamo ricordato a Napoli i 32 anni della discesa in campo del Presidente Silvio Berlusconi per il quale la riforma della giustizia, proprio perché tocca il cittadino nella sua identità e nella sua libertà, ha rappresentato da sempre un impe...-->continua
|
|