Potenza, impianti sportivi e programmazione. Galella (FdI) chiede risposte al sindaco Telesca

1/02/2026

"A Potenza ci sono temi che improvvisamente spariscono dal dibattito politico. Chiedo al sindaco Vincenzo Telesca, con chiarezza e senza giri di parole: a che punto siamo? C'è un silenzio assordante che riguarda due presìdi fondamentali per lo sport cittadino: lo stadio Viviani e lex Enaoli. Le concessioni sono ancora ferme, incerte, sospese. Una situazione che penalizza le società sportive, scoraggia gli investimenti e trasmette lidea di una città incapace di programmare e decidere. Quando lamministrazione comunale intende fare chiarezza?", lo afferma il consigliere regionale e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Alessandro Galella. "Governare una città - spiega Galella - non significa amministrare solo lordinario ma assumersi la responsabilità di sciogliere i nodi e dare prospettive. E oggi Potenza ha bisogno di risposte. Cè - aggiunge l'esponente di FdI - anche unoccasione concreta e immediata che non possiamo permetterci di sprecare. La finale di Coppa Italia Serie C, che vedrà il Potenza Calcio protagonista allo stadio Viviani e che rappresenta una vetrina nazionale straordinaria. Per questo - puntualizza Galella - propongo una sinergia istituzionale tra la Società e la Regione Basilicata, affinché la gara casalinga si giochi con una maglia celebrativa recante il logo della Regione Basilicata. Unoperazione semplice ma di grande impatto, capace di unire sport, identità territoriale e promozione dellimmagine regionale a livello nazionale", conclude Galella.



