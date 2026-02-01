-->
|
La voce della Politica
|Potenza, impianti sportivi e programmazione. Galella (FdI) chiede risposte al sindaco Telesca
1/02/2026
|"A Potenza ci sono temi che improvvisamente spariscono dal dibattito politico. Chiedo al sindaco Vincenzo Telesca, con chiarezza e senza giri di parole: a che punto siamo? C'è un silenzio assordante che riguarda due presìdi fondamentali per lo sport cittadino: lo stadio Viviani e lex Enaoli. Le concessioni sono ancora ferme, incerte, sospese. Una situazione che penalizza le società sportive, scoraggia gli investimenti e trasmette lidea di una città incapace di programmare e decidere. Quando lamministrazione comunale intende fare chiarezza?", lo afferma il consigliere regionale e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Alessandro Galella. "Governare una città - spiega Galella - non significa amministrare solo lordinario ma assumersi la responsabilità di sciogliere i nodi e dare prospettive. E oggi Potenza ha bisogno di risposte. Cè - aggiunge l'esponente di FdI - anche unoccasione concreta e immediata che non possiamo permetterci di sprecare. La finale di Coppa Italia Serie C, che vedrà il Potenza Calcio protagonista allo stadio Viviani e che rappresenta una vetrina nazionale straordinaria. Per questo - puntualizza Galella - propongo una sinergia istituzionale tra la Società e la Regione Basilicata, affinché la gara casalinga si giochi con una maglia celebrativa recante il logo della Regione Basilicata. Unoperazione semplice ma di grande impatto, capace di unire sport, identità territoriale e promozione dellimmagine regionale a livello nazionale", conclude Galella.
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/02/2026 - Il SIFUS Basilicata aderisce al gruppo di lavoro e al sit-in per la sanità territoriale del Senisese
Senise, feb. 2026 Il SIFUS Basilicata rende pubblica la propria adesione al gruppo di lavoro costituito a sostegno del Comitato dei Sindaci per la difesa e il rilancio della sanità territoriale del Senisese.
Ladesione nasce dopo aver appreso, tramite comunicato s...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Moliterno, opposizione: I comunicati del sindaco non risolvono i problemi dei cittadini
"Di nuovo il sindaco di Moliterno continua a usare la narrazione per celebrare sé stesso, trasformando la comunicazione istituzionale in strumento della propaganda politica. I cittadini sono stanchi di questo metodo, hanno bisogno di cose concrete e di rispost...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Potenza, impianti sportivi e programmazione. Galella (FdI) chiede risposte al sindaco Telesca
"A Potenza ci sono temi che improvvisamente spariscono dal dibattito politico. Chiedo al sindaco Vincenzo Telesca, con chiarezza e senza giri di parole: a che punto siamo? C'è un silenzio assordante che riguarda due presìdi fondamentali per lo sport cittadino...-->continua
|
|
|1/02/2026 - Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica: Michele De Lisa nominato alla direzione
Delineata la gestione della struttura complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Si sono conclusi gli esiti dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore che, partiti nel 20...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Pepe: riaperta la galleria Carvotto sulla Basentana
"Torna finalmente percorribile una galleria nevralgica per la viabilità regionale, chiusa nellottobre del 2022 a causa di un incendio, che da oggi rimettiamo a disposizione di tutti gli utenti. È stato realizzato un intervento complesso, avviato nel marzo del...-->continua
|
|
|31/01/2026 - ''Aree Interne al Femminile'': a Mirabella Eclana il Mezzogiorno celebra le Sindache del cambiamento
Ieri pomeriggio, 30 gennaio 2026, a Villa Orsini di Mirabella Eclana (AV), la SVIMAR, con lalto patrocinio del Ministero dellInterno, ha organizzato levento Aree Interne al Femminile. Invitato come socio, ha partecipato anche il Comune di San Paolo Albane...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Latronico: lassistenza è un investimento
Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha aperto oggi a Matera i lavori per il trentennale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Di fronte a una platea di professionisti che da tre decenni presidian...-->continua
|
|