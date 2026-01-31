Ieri pomeriggio, 30 gennaio 2026, a Villa Orsini di Mirabella Eclana (AV), la SVIMAR, con lalto patrocinio del Ministero dellInterno, ha organizzato levento Aree Interne al Femminile. Invitato come socio, ha partecipato anche il Comune di San Paolo Albanese.



Circa 120 Sindache da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata si sono confrontate su esperienze, difficoltà e sogni, raccontando lamore e limpegno quotidiano per i propri territori. Un vero Mezzogiorno rosa, supportato dai Sindaci delle stesse regioni, che hanno premiato le donne straordinarie presenti.



Unoccasione di condivisione e cambiamento, con oltre 500 persone in sala, a testimonianza della volontà di costruire un futuro migliore e di riscrivere la storia del Sud.