La voce della Politica
|''Aree Interne al Femminile'': a Mirabella Eclana il Mezzogiorno celebra le Sindache del cambiamento
31/01/2026
|Ieri pomeriggio, 30 gennaio 2026, a Villa Orsini di Mirabella Eclana (AV), la SVIMAR, con lalto patrocinio del Ministero dellInterno, ha organizzato levento Aree Interne al Femminile. Invitato come socio, ha partecipato anche il Comune di San Paolo Albanese.
Circa 120 Sindache da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata si sono confrontate su esperienze, difficoltà e sogni, raccontando lamore e limpegno quotidiano per i propri territori. Un vero Mezzogiorno rosa, supportato dai Sindaci delle stesse regioni, che hanno premiato le donne straordinarie presenti.
Unoccasione di condivisione e cambiamento, con oltre 500 persone in sala, a testimonianza della volontà di costruire un futuro migliore e di riscrivere la storia del Sud.
|31/01/2026 - Latronico: lassistenza è un investimento
Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha aperto oggi a Matera i lavori per il trentennale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Di fronte a una platea di professionisti che da tre decenni presidian...-->continua
|31/01/2026 - Vitalizi, Chiorazzo allattacco: Norma del centrodestra va abrogata subito
La notizia riportata oggi dal quotidiano l' Altra Voce sulle richieste di accesso ai vitalizi da parte di quattro ex consiglieri regionali è la conseguenza diretta della norma natalizia approvata dal centrodestra e ancora pienamente vigente.
Lo dichiara ...-->continua
|31/01/2026 - Aliandro: premio Squinzi alla dottoressa Veronica Pasquariello,orgoglio per la Basilicata.
Il consigliere regionale di Fi, Gianuario Aliandro esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla giovane ricercatrice lucana Veronica Pasquariello, vincitrice del Premio "Giorgio Squinzi" 2025 assegnato da Federchimica.
"Il ...-->continua
|31/01/2026 - Comitato Referendum Fi: Cupparo, impegno per il giusto processo
Una settimana fa abbiamo ricordato a Napoli i 32 anni della discesa in campo del Presidente Silvio Berlusconi per il quale la riforma della giustizia, proprio perché tocca il cittadino nella sua identità e nella sua libertà, ha rappresentato da sempre un impe...-->continua
|31/01/2026 - Nasce a Senise un gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale
Nella serata del 29 gennaio si è svolto a Senise un incontro finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro a sostegno del Comitato dei Sindaci, impegnato nella difesa e nel rilancio della sanità territoriale.
Allincontro hanno partecipato le delega...-->continua
|31/01/2026 - ''Venosa-Basilicata: unazione istituzionale coordinata per labrogazione della norma sui vitalizi''
La mozione che il Consiglio comunale di Venosa si appresta a discutere rappresenta un atto di responsabilità istituzionale che assume valore paradigmatico nella battaglia politica condotta con determinazione in Consiglio regionale dalle forze di opposizione. N...-->continua
