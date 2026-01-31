-->
|
La voce della Politica
|Latronico: lassistenza è un investimento
31/01/2026
|Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha aperto oggi a Matera i lavori per il trentennale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Di fronte a una platea di professionisti che da tre decenni presidiano le fragilità del territorio, Latronico ha tracciato la rotta del governo regionale, puntando su un cambio di paradigma che trasforma lassistenza in investimento. Siamo impegnati a costruire politiche sociali che non siano lultima voce del bilancio, ma la prima della dignità umana, ha esordito lassessore. Il nostro obiettivo è il potenziamento radicale delle reti sociali. Lo facciamo attraverso un rafforzamento degli Ambiti territoriali, ma soprattutto attraverso una nuova alleanza strategica con il Terzo Settore. Non è più tempo di interventi a compartimenti stagni: serve un concorso corale che veda gli Ordini professionali, a partire da quello degli Assistenti sociali, protagonisti attivi della programmazione.
Latronico ha spiegato che la sfida della Basilicata si gioca sulla capacità di innovare i servizi. Il benessere dei cittadini non è solo un dovere etico, ma un formidabile asset di sviluppo. Un welfare che funziona genera nuovo lavoro qualificato e, soprattutto, diventa lievito per la rigenerazione dei nostri paesi. Contrastare lo spopolamento significa garantire servizi di prossimità che facciano sentire nessuno escluso. Un passaggio accorato è stato dedicato ai professionisti presenti: Voi siete le sentinelle del territorio. Il vostro sguardo è fondamentale per intercettare i bisogni prima che diventino emergenze. Il governo lucano riconosce in tutto il mondo delle professioni del benessere sociale il partner privilegiato per costruire una regione più equa e inclusiva.
Levento, che prosegue nel pomeriggio con tavole rotonde dedicate alla metamorfosi del lavoro sociale, allintelligenza artificiale e al welfare culturale, segna una tappa fondamentale nel dialogo tra istituzioni e operatori del settore, nel segno di una Basilicata che guarda ai prossimi trentanni con lambizione di non lasciare indietro nessuno.
|
archivio
|La Voce della Politica
|31/01/2026 - Latronico: lassistenza è un investimento
Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha aperto oggi a Matera i lavori per il trentennale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Di fronte a una platea di professionisti che da tre decenni presidiano le fragilità ...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Vitalizi, Chiorazzo allattacco: Norma del centrodestra va abrogata subito
La notizia riportata oggi dal quotidiano l' Altra Voce sulle richieste di accesso ai vitalizi da parte di quattro ex consiglieri regionali è la conseguenza diretta della norma natalizia approvata dal centrodestra e ancora pienamente vigente.
Lo dichiara ...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Aliandro: premio Squinzi alla dottoressa Veronica Pasquariello,orgoglio per la Basilicata.
Il consigliere regionale di Fi, Gianuario Aliandro esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla giovane ricercatrice lucana Veronica Pasquariello, vincitrice del Premio "Giorgio Squinzi" 2025 assegnato da Federchimica.
"Il ...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Comitato Referendum Fi: Cupparo, impegno per il giusto processo
Una settimana fa abbiamo ricordato a Napoli i 32 anni della discesa in campo del Presidente Silvio Berlusconi per il quale la riforma della giustizia, proprio perché tocca il cittadino nella sua identità e nella sua libertà, ha rappresentato da sempre un impe...-->continua
|
|
|31/01/2026 - Nasce a Senise un gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale
Nella serata del 29 gennaio si è svolto a Senise un incontro finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro a sostegno del Comitato dei Sindaci, impegnato nella difesa e nel rilancio della sanità territoriale.
Allincontro hanno partecipato le delega...-->continua
|
|
|31/01/2026 - ''Venosa-Basilicata: unazione istituzionale coordinata per labrogazione della norma sui vitalizi''
La mozione che il Consiglio comunale di Venosa si appresta a discutere rappresenta un atto di responsabilità istituzionale che assume valore paradigmatico nella battaglia politica condotta con determinazione in Consiglio regionale dalle forze di opposizione. N...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Capitalismo della sorveglianza e democrazia, Bolognetti: NON CI STO!
Non servirà a niente, ma a causa dello scandaloso e reiterato comportamento censorio del sedicente socialnetwork Facebook, la puntata del 29 gennaio della mia rubrica "Buonanotte compagni" è stata annullata.
Lo sto dicendo da lustri, in questi luoghi, ahim...-->continua
|
|