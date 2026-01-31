-->
31/01/2026
|Nella serata del 29 gennaio si è svolto a Senise un incontro finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro a sostegno del Comitato dei Sindaci, impegnato nella difesa e nel rilancio della sanità territoriale.
Allincontro hanno partecipato le delegazioni della CGIL, di Basilicata Casa Comune, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e della UIL FLP.
La riunione è stata coordinata dalla Responsabile della Camera del Lavoro di Senise.
Nel corso del confronto è stata analizzata in modo approfondito la grave situazione dei servizi sanitari sul territorio, caratterizzata da carenze strutturali, riduzione dei servizi e crescente difficoltà di accesso alle cure per i cittadini, in particolare nelle aree interne.
È stata espressa forte preoccupazione per il progressivo smantellamento dellassistenza sanitaria territoriale e per lassenza di risposte concrete da parte delle istituzioni competenti.
I partecipanti hanno ribadito con forza che il diritto alla salute non può essere sacrificato e hanno individuato quattro obiettivi prioritari e non rinviabili:
il riconoscimento di Senise come sede di Hub sanitario territoriale;
il pieno rilancio del presidio ospedaliero di Chiaromonte come Ospedale di Comunità;
la garanzia della continuità e delluniversalità dellassistenza sanitaria per tutti i cittadini;
il mantenimento e il pieno funzionamento del servizio 118 medicalizzato.
È emersa la volontà comune di costruire un fronte ampio e unitario tra forze politiche, sindacali e sociali, capace di sostenere le iniziative del Comitato dei Sindaci e di promuovere una mobilitazione permanente in difesa dei servizi sanitari.
Il gruppo di lavoro invita formalmente tutte le forze politiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni e le realtà sociali del territorio ad aderire al percorso avviato.
Il gruppo si propone di monitorare costantemente la situazione, denunciare pubblicamente le criticità e avanzare proposte operative.
La prima iniziativa pubblica sarà un sit-in venerdì 6 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, davanti alla sede dellex Distretto Sanitario di Senise, per denunciare lo stato di abbandono della sanità territoriale e sollecitare risposte immediate e concrete.
In assenza di segnali chiari e impegni reali da parte delle istituzioni, il gruppo non esclude ulteriori iniziative di mobilitazione.
Lobiettivo resta quello di difendere e potenziare il diritto alla salute dei cittadini, garantendo unassistenza pubblica, efficiente e dignitosa su tutto il territorio.
