Nella serata del 29 gennaio si è svolto a Senise un incontro finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro a sostegno del Comitato dei Sindaci, impegnato nella difesa e nel rilancio della sanità territoriale.

Allincontro hanno partecipato le delegazioni della CGIL, di Basilicata Casa Comune, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e della UIL FLP.

La riunione è stata coordinata dalla Responsabile della Camera del Lavoro di Senise.

Nel corso del confronto è stata analizzata in modo approfondito la grave situazione dei servizi sanitari sul territorio, caratterizzata da carenze strutturali, riduzione dei servizi e crescente difficoltà di accesso alle cure per i cittadini, in particolare nelle aree interne.

È stata espressa forte preoccupazione per il progressivo smantellamento dellassistenza sanitaria territoriale e per lassenza di risposte concrete da parte delle istituzioni competenti.

I partecipanti hanno ribadito con forza che il diritto alla salute non può essere sacrificato e hanno individuato quattro obiettivi prioritari e non rinviabili:

il riconoscimento di Senise come sede di Hub sanitario territoriale;

il pieno rilancio del presidio ospedaliero di Chiaromonte come Ospedale di Comunità;

la garanzia della continuità e delluniversalità dellassistenza sanitaria per tutti i cittadini;

il mantenimento e il pieno funzionamento del servizio 118 medicalizzato.

È emersa la volontà comune di costruire un fronte ampio e unitario tra forze politiche, sindacali e sociali, capace di sostenere le iniziative del Comitato dei Sindaci e di promuovere una mobilitazione permanente in difesa dei servizi sanitari.

Il gruppo di lavoro invita formalmente tutte le forze politiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni e le realtà sociali del territorio ad aderire al percorso avviato.

Il gruppo si propone di monitorare costantemente la situazione, denunciare pubblicamente le criticità e avanzare proposte operative.

La prima iniziativa pubblica sarà un sit-in venerdì 6 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, davanti alla sede dellex Distretto Sanitario di Senise, per denunciare lo stato di abbandono della sanità territoriale e sollecitare risposte immediate e concrete.

In assenza di segnali chiari e impegni reali da parte delle istituzioni, il gruppo non esclude ulteriori iniziative di mobilitazione.

Lobiettivo resta quello di difendere e potenziare il diritto alla salute dei cittadini, garantendo unassistenza pubblica, efficiente e dignitosa su tutto il territorio.